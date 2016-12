Organizări de evenimente la Cinema Cityplex

Aparat proiectie digital Barco DP2K-12C de ultima generatie

Ecran de mari dimensiuni 9,5 x 5,4 m (suprafata 51,3 mp)

Imagine de înaltă claritate

Sunet Dolby Digital 5:1

Logistica si echipament tehnic profesional: laptop, sonorizare, pupitru, scena

Asistentã tehnicã in cazul proiectiilor de pe DVD

Internet WI-FI de mare vitezã

Cele mai confortabile condiŃii (aer condiŃionat si încălzire, scaune ergonomice cu suport pentru băuturi

Răcoritoare, decor modern si elegant, personal eficient si amabil)

Fie ca te adresezi angajatilor, clientilor sau partenerilor de afaceri, iti stam la dispozitie cu o organizare de exceptie si spatiu amenajat cu tot ceea ce ai nevoie pentru ca evenimentul tau sa fie un succes. Noi ne ocupam de toate detaliile: logistica, meniu, muzica si decoratiuni.Salile au dotari si conditii optime desfasurãrii activitatilor:Petreceri de tip „corporate” - organizate de companie pentru angajati sau pentru parteneri: (cocktailuri, petreceri tematice, aniversari de companie, receptii)Strângeri de fonduri, actiuni caritabileConventii si conferinteLansari de firma si produseSeminarii si simpozioaneAlegerea perfecta atunci când ai ceva special de sarbatorit sau cand vrei sa transmiti un mesaj special:Kids Party: Petreceri pentru copii, cu baloane, clowni, zane, personaje din desene animate, facepainting,funny games, muzica cu MC si multe alte activitati.Cerere in casatorie: Vino cu un mesaj de dragoste si noi il vom proiecta pe ecranul salii de cinema. Cu siguranta o vei convinge sa spuna “DA”!Aniversari si reuniuni: Petreceri surpriza, pline de elemente de entertainment & fun! Alaturi de prieteni, colegi si familiePetreceri tematice: Retro Party, Kitsch Party, Latino Party, Hawaian Party, Western Party, Halloween Party, Carnaval, Seara Venetiana si multe altele.Petreceri de sezon: Valentine’s Day, Paste, 8 Martie, 1 Iunie Halloween, Mos Nicolae, Craciun, si multe altele.Acum poti organiza petrecerea “surpriza” a copilului tau la Cinema Cityplex! Copiii vor vedea impreuna un film la alegere din program, iar apoi vor dansa, se vor intrece in concursuri sau se vor aventura intr-o cautare de comori.- vizionare film digital / 3D- meniu (pop-corn mediu, Cappy Nectar 330ml, si Ciocolata Lion / Kinder Delice / Kit-Kat)- activitate de animatie 1 ora – TRUPA „SUFLETEL” (Karaoke, Spectacol de magie, Dance party, Pinata party, Baloane modelate, Face paiting)- invitatii tematice- cadou „supriza” pentru sarbatoritTarif pachet - doar 45 lei**Oferta valabila pentru minim 15 copii.La cerere: fotograf, mesaj de “LA MULTI ANI!” inaintea filmului, decoratiuniStr. Stefan Cel Mare 36-40, et. 4Mobil: 0723.267 188Tel: 0241.48.31.82Email: marketing@cityplex.roCONTACT