Organigrama aprobată de Consiliul Judeţean închide muzeele din Histria, Hârşova şi Adamclisi

Organigrama aprobată de Consiliul Județean închide muzeele din Histria, Hârșova și Adamclisi

Conform unei hotărâri a Consiliului Județean, aprobată în ședința din 23 august, din cele 97 de posturi ocupate în cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) vor rămâne doar 57. Reducerea cu aproape 50 la sută a numărului angajaților, cauzată de OUG 63/2010, este fatală pentru secțiile din teritoriu ale MINAC, și anume muzeele de la Histria, Hârșova și Adamclisi. Disponibilizările trebuie efectuate până pe 25 octombrie. „Suntem în agonie. Fără niciun fel de vorbe mari, exact asta se întâmplă. Reducerea personalului înseamnă, practic, închiderea muzeelor din teritoriu – Histria, Adamclisi și Hârșova. Paznicii care rămân nu vor fi suficienți. N-o să mai fie un muzeograf responsabil, n-o să mai fie un conservator. Plus că mai sunt și bazele arheologice de la Pantelimon, Histria, Adamclisi, toate astea trebuie apărate. Dar dacă nu mai am cu cine? O să închidem tot ce e de închis și o să funcționăm la limita avariei”, ne-a spus dr. Gabriel Custurea, directorul MINAC. Se va renunța, astfel, la obiective cu succes la public, încasările muzeelor de la Adamclisi și Histria însumând, la sfârșitul verii, aproxima-tiv două miliarde lei vechi. Cu numărul de angajați pe care instituția îi va avea la dispoziție, unele activități impuse de specificul muzeului nu vor mai putea fi desfășurate: „Dacă e să ne referim strict la legislație, noi trebuie să protejăm și să valorificăm patrimoniul prin expoziții, articole și cercetări. Pe de altă parte, este necesară o evidență a acestui patrimoniu, dar dacă dai afară oameni nu mai are cine s-o facă. De aseme-nea, tot ce se sapă pe șantiere trebuie să fie restaurat, conservat și introdus în inventare. Și mai e și valorificarea superioară, ceea ce înseamnă sesiunile și volumele”, afirmă Gabriel Custurea. La capitolul finanțe, MINAC se susține din venituri proprii, directorul instituției precizând că există bani de salarii pentru septembrie și octombrie. În ceea ce privește lunile noiembrie și decembrie, Gabriel Custurea e optimist: „Câștigăm alții!”. Conform directorului MINAC, subvenția acordată anul acesta de Consiliul Județean reprezintă aproximativ 13 miliarde lei vechi, respectiv 35 la sută din cea de anul trecut. El a rezumat, totodată, rectificarea bugetară din ședința de pe 23 august: „Vrei să cheltui 10 lei? Foarte bine, du-te și câștigă-i!”. „Totul este din venituri proprii, de la salarii până la hârtie igienică”, adaugă Custurea. O importantă sursă de venit pentru MINAC o reprezintă încasările, în urma calculelor realizate la finalul lunii august acestea însumând patru miliarde lei vechi. Mai există, de asemenea, venituri și din încheierea contractelor care vizează săpăturile pe șoseaua de centură, precum și din cele care au în vedere supravegherea și cercetarea arheologică. „Scoatem bani, dar dacă ne transformăm într-o întreprindere de prestări servicii, suferă partea cealaltă”, concluzionează Custurea. Evenimente în pregătire Momentan, urmează să fie publicat volumul „Pontica 2009”, iar în perioada 20-24 septembrie, la MINAC va avea loc Colocviul Internațional de Epigrafie, la care vor participa profesori universitari și cercetători din România, Franța, Germania și Elveția. Va urma, pe 6 și 7 octombrie, Sesiunea Științifică Internațională „Pontica”, ajunsă la ediția 43, manifestare care va reuni în jur de 80 de participanți din țară, dar și din Bulgaria și Anglia. Cercetătorilor de la MINAC li se vor alătura colegi din cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Constanța și al Universității „Ovidius”. Premergător tradiționalei sesiuni, la MINAC va fi vernisată, pe 4 octombrie, expoziția dedicată împlinirii a 150 de ani de la inaugurarea căii ferate Cernavodă-Constanța.