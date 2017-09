Orchestra Bigg Dimm a’Band încântă publicul cu noi surprize. Picnic simfonic pe faleza Cazinoului Constanța

Ştire online publicată Luni, 07 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prin această acțiune, organizatorii și-au dorit să întărească și mai mult legătura care s-a creat între orchestră și public pe parcursul ultimelor zile. Tocmai de aceea, membrii orchestrei s-au așezat direct pe iarbă, pentru a fi și mai aproape de iubitorii de muzică, a declarat Georgiana Rusu, organizatorul evenimentului. Aceasta a adăugat că publicul care a asistat la concert a avut parte și de o serie de surprize.Așa cum ne-am obișnuit din data de 29 iulie, constănțenii și turiștii sunt așteptați și seara, de la ora 20.00, la concertele care au devenit deja o tradiție a sezonului estival. Unii vin special pentru ele, alții aud muzica și se opresc pentru a asculta.Orchestra din Cluj, compusă din peste 20 de instrumentiști, a interpretat mereu arii din opere celebre, cum ar fi „Nessun Dorma”, dar și reinterpretări ale unor coloane sonore, cum ar fi cele din „Gladiatorul” și din serialul „Urzeala Tronurilor”. Desigur, publicul a putut asculta și arii din tangouri celebre, în timpul cărora doi constănțeni au demonstrat că se poate dansa tango sub clar de lună, pe faleza Cazinoului.„Pentru noi a fost o experiență unică. S-a creat o legătură puternică între public și orchestră, o legătură ca în niciun alt gen de spectacol”, a spus dirijorul Răzvan Metea. În plus, și pentru orchestra sa a fost o experiență inedită să cânte în aer liber la malul mării, pe scaune, fără podium, înconjurați de public.Concertele vor continua zilnic, până pe 27 august. Acestea se vor desfășura pe platoul din zona grupului statuar „Pescarii”, până pe 12 august și în zona amfiteatrului statuii lui Mihai Eminescu, în perioada 13 - 27 august. Publicul poate asista în mod gratuit la toate concertele.În ceea ce privește repertoriul concertelor, acesta este variat și cuprinde piese celebre de muzică simfonică precum și adaptări pentru interpretarea cu instrumente clasice ale unor melodii cunoscute, evergreen-uri, hit-uri pop-rock românești și străine, cântece cunoscute de muzică populară românească sau melodii celebre de pe coloana sonoră a filmelor.Pentru o cât mai mare diversitate muzicală, au fost stabilite mai multe repertorii distincte a câte 60 de minute, care vor fi prezentate fără ca programul să fie același.„Am creat acest proiect pentru că noi suntem convinși că orașul Constanța are nevoie de evenimente culturale de calitate. Îi asigurăm pe constănțeni și pe turiști că vor urmări spectacole deosebite și mulțumim pe această cale Primăriei Constanța pentru încrederea în acest proiect și pentru finanțarea acordată. Concertele la apus de soare, la malul mării, în aer liber, reprezintă un eveniment inedit atât pentru iubitorii muzicii clasice, cât și pentru cei care preferă genuri diferite, de exemplu pop-rock”, a mai spus managerul proiectului, Georgiana Rusu.