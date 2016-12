Oraşul subteran. O descoperire senzaţională, în sudul litoralului

Orașul subteran. O descoperire senzațională, în sudul litoralului

Un monument arheologic de excepție a fost descoperit, la Mangalia, pe latura de est a vechii Cetății Callatis. Este vorba despre o fântână antică, apărută la adâncimea de jumătate de metru, potrivit cercetătorului științific dr. Sorin Marcel Colesniuc. Descoperirea arheologică a fost făcută în contextul lucrărilor de reabilitare a Aleii Teilor.Șeful Muzeului „Callatis” din cadrul Complexului Cultural din Mangalia, dr. Sorin Marcel Colesniuc, a declarat că, în dimineața zilei de 2 noiembrie 2015, spre surprinderea tuturor participanților la lucrări, a descoperit un monument arheologic de excepție pe latura de est a vechii Cetăți Callatis. Este vorba de o fântână antică, apărută la adâncimea de jumătate de metru de la nivelul de călcare.„Am descoperit o dală mare din calcar, cu lungimea de 70 cm, lățimea 50 cm și grosimea 15 cm. După ce a fost îndepărtată această piatră, am observat o fântână de formă pentagonală, la suprafață, cu o adâncime de un metru și jumătate, alcătuită din zece asize (rânduri de piatră). Una dintre pietrele de la suprafață pare a fi o stelă funerară, care a fost refolosită la construcția fântânii. Am săpat în interior, până la adâncimea de trei metri (de la nivelul actual al solului) și am constatat că diametrul s-a lărgit până la 140 cm și a căpătat forma circulară. În funcție de modul de construire și materialul ceramic descoperit în fântână, împreună cu responsabilul științific al șantierului, dr. Mihai Ionescu, am datat fântâna în perioada romană”, a declarat arheologul Sorin Marcel Colesniuc.Conform izvoarelor istorice scrise, Cetatea Callatis a fost întemeiată la sfârșitul secolului al VI-lea a. Chr., de coloniștii dorieni sosiți din Heracleea Pontică. În secolul I a. Chr., cetatea a intrat sub stăpânirea Imperiului Roman, apoi sub cea a Imperiului Bizantin, până la începutul secolului al VII p. Chr., când a fost definitiv distrusă de avari și slavi - popoare migratoare.Conservată in-situ Managerul de proiect, Sebas-tian Gherfi, a declarat că ar fi bine ca fântâna să fie conservată in-situ, să fie protejată și acoperită cu sticlă sau plexiglas, pentru a putea fi văzută și admirată de locuitorii Mangaliei, specialiștii în istorie și arheologie, elevii, studenții și turiștii care vor vizita Mangalia, în următoarele decenii.Specialiștii susțin că fântâna ar putea deveni chiar un punct de atracție pentru turiștii români și străini, care sosesc an de an pe litoral.„Este un monument arheologic de excepție și merită să fie pus în valoare, în cadrul proiectului de reabilitare a falezei Mangaliei”, a mai adăugat cercetător științific dr. Sorin Marcel Colesniuc.