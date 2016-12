Opt premii pentru IT-iştii de la Liceul "Traian"

Opt premii pentru IT-iștii de la Liceul "Traian"

Recent, s-a desfășurat etapa națională a celei de-a XI-a ediții a Concursului Internațional de Proiec-te Informatice Infomatrix 2013, una dintre cele mai importante competiții internaționale de IT organizată anual de către Lumina Instituții de Învățământ, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Școlar Municipal București. În cadrul evenimentului au fost înscrise 176 de proiecte care au fost evaluate de un juriu de specialitate, proiectele fiind prezentate publicului larg în cadrul unei expoziții.Eforturile adolescenților pasionați de IT ai Liceul Teoretic „Traian” au fost răsplătite cu opt premii - două premii I, două premii II și patru premii III - acordate diferitelor proiecte participante la secțiunile „Computer Art”, „Hardware Control” și „Programming”.Astfel, „Wei Lai” Project realizat de elevii clasei a XI-a A - Cezar Andrei Miron și Adelina Alena Echimov, sub conducerea profesorului coordonator Cristian Dumitrof - a obținut premiul I în cadrul secțiunii „Computer Art” și calificarea la etapa internațională a competiției. Tot premiul I și calificarea la etapa internațională a obținut și proiectul O.A.R. (Obstacle Avoiding Robot with Robotic Arm) înscris în cadrul secțiunii „Hardware Control”, realizat de elevul Iulian-Mihail Lazăr, din clasa a X-a C, profesor coordonator Gabriela Violeta Tănăsescu.Rezultatele de excepție obținute de către elevii liceului au fost posibile datorită muncii intense din cadrul orelor de specialitate, precum și a ideilor și a efortului depus în cadrul clubului de robotică „Light Tech Team 1.0” al Liceului Teoretic „Traian”. Implicarea elevilor în dezvoltarea noilor tehnologii și a programelor IT sunt permanent sprijinite de conducerea instituției de învățământ, aceste inițiative încadrându-se în viziunea de dezvoltare pe termen lung a liceului.Finala internațională INFOMATRIX 2013 va avea loc în perioada 16-20 mai, la București.