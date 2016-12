Opera în recital la Festivalul constănţean al muzicii

1

numai de bine

am fost la Brasov, am vazut spectacole si am apreciat vocile deosebit de frumoase de acolo. Au solisti grozavi si sunt sigur ca recitalul din seara asta va fi de exceptie. Am mai observat si ca sunt foarte multi, multi pe scena (in cor, solisti). La noi de ce sunt asa de putini? Am auzit ca au fost probleme, au fost dati afara oameni, dar acum u s-a revenit pe un fagas normal? Aseara la Barbierul din Sevilla erau doar cativa baieti pe scena. Nu critic, imi dau seama ca avem la Constanta un colectiv foarte bun, din moment ce poate face fata si in asemenea conditii, dar imi amintesc si de anii cand lucrurile mergeau bine in cultura, iar in Constanta inca nu aparuse nimeni care sa vrea sa transforme teatrele in cazinouri si sa ne transforme din centru cultural in centru braziliano-manelist... Bravo din tot sufletul ptr Barberul si solistii exceptionali de aseara, mult succes ptr cei din Brasov si ptr Carmen!