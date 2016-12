Omul care dansează cu delfinii: "Doar pasiunea ne mai ţine aici"

Omul care dansează cu delfinii: "Doar pasiunea ne mai ține aici"

Delfinii CHAN CHAN și NI NI sunt „partenerii de serviciu“ ai tânărului antrenor Florin Alexandru Mazilu. Extrem de inteligenți, delfinii sunt primii cu care antrenorul se întâlnește dimineața.Programul delfinilor este clar stabilit, la ora 8 li se prepară hrana, după care urmează controlul medical, joaca, la ora 11 sesiunea de antrenament, iarăși joaca și tot așa. Florin își amintește că pasiunea pentru animale a avut-o de mic copil, când mergea în vacanțe la bunici era așa de fericit, încât la întoarcerea acasă le spunea mereu părinților că-și dorește un cal. De meserie inginer, Florin a urmat Liceul Energetic, la doi pași de Delfinariu. Pe atunci, tânărul Florin nici nu visa că avea să ajungă, peste câțiva ani, antrenor de delfini. După ce a îmbrățișat mai multe meserii printre care un an și jumătate pe cea de inginer, tânărul a văzut un anunț de angajare la Delfinariu, unde a aplicat. De la vârsta de 26 de ani, instructorul s-a dedicat acestei meserii și încet, încet,s-au scurs cinci ani alături de vedetele iubite de o țară întreagă, CHAN CHAN și NI NI. Munca alături de cele două mamifere este o plăcere, nicio zi nu seamănă cu alta, chimia între delfini și antrenor este totală, spune Mazilu. Lidera este CHAN CHAN, care simte nevoia uneori să arate acest lucru, să demonstreze că este puternică, prinde foarte repede, în timp ce NI NI e mai închisă la culoare, e „răsfățată”, foarte atașată de instructori, caută în permanență compania. Există și mici certuri între cele două vedete în vârstă de 9 ani, dar acestea sunt trecătoare.Scufundări, alături de delfiniÎn premieră, în România, începând din acest an, turiștii vor avea posibilitatea să intre în bazin alături de delfini. O sesiune de scufundare durează câteva minute și costă 150 lei. Această experiență se adresează doar adulților, care înainte de a intra în bazin alături de delfini semnează o declarație prin care își asumă faptul că vor respecta instructajul făcut. Turiștii au astfel posibilitatea să intre în bazin, să le facă fotografii delfinilor și să-i mângâie. „Programul se adresează exclusiv adulților! Pentru copii nu avem condițiile necesare efectuării unui astfel de program! Ei se sperie mai ușor, comportamentul lor este imprevizibil și nici oameni nu avem suficienți. Doar adulților le este dedicată această sesiune, ei primind instrucțiuni foarte clare,” a declarat instructorul Florin Alexandru Mazilu. Astfel, cei doi delfini își vor primi vizitatorii, pe iubitorii de senzații tari, la ei în casă, în bazin.„Problemele personale le lăsăm la poarta instituției“În prezent, doar doi instructori au mai rămas pe baricadă la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii: Florin Alexandru Mazilu și Dorina Coman. Pasiunea este singura care îi ține pe aceste posturi, unde munca lor e răsplătită cu doar 950 de lei, pe lună. Munca celor doi instructori nu este nici pe departe una dintre cele mai ușoare. Dacă în țări precum Bulgaria o asemenea muncă este remunerată cu 800 de euro sau în Germania cu 3.000 euro, la noi meseria de artist de circ este răsplătită cu multe… încurajări. Curățarea bazinului, căratul unei cantități de 3,4 tone de sare într-o zi în bazin reprezintă o parte din spatele muncii de instructor de delfini. „Nu este o meserie ca oricare alta! Noi iubim foarte mult delfinii și doar pasiunea este cea care ne mai ține aici!”, a declarat instructorul. Pasiune, răbdare, delicatețe sunt doar câteva dintre calitățile pe care acești oameni care pregătesc show-uri adevărate trebuie să le aibă.Deși totul pare o joacă, atât pentru delfini, cât și pentru antrenor, spectacolul reprezintă ore de antrenament, de lucru, o colaborare perfectă, oră de oră. Cert e că, în momentul în care instructorii intră pe poarta Delfinariului, uită de propriile probleme pentru că tristețea nu are ce căuta în meseria de antrenor. Florin Mazilu și-a dorit mereu să facă ceva deosebit în țară și într-adevăr face. Despre salariu, însă, refuză să vorbească pentru că nu acesta este cel care-l motivează.