Olimpicii chimişti vor prezenta un super-proiect la Houston

Liceul Internațional de Informatică

Olimpicii chimiști vor prezenta un super-proiect la Houston

Că nu orice elev poate deveni olimpic național nu este o descoperire, dar faptul că acești copii dotați intelectual sunt într-o continuă „neliniște” știe prea puțină lume. Spre exemplu, am aflat recent despre ultimele isprăvi ale celor patru olimpici la chimie de la Liceul Internațional de Informatică. Diana Ioana Anastase, mezina grupului, care s-a clasat între primii zece chimiști naționali, a început pregătirile pentru etapa județeană a Olimpiadei de Științe pentru Juniori, competiție ce reunește elevii talentați la disciplinele fizică, chimie și biologie. În același timp, Diana s-a pregătit cu prof. Mariana Doicescu pentru concursul ChimeXpert și pentru mini-olimpiada ce va avea loc la finalul Taberei Naționale de Chimie din luna august, unde a câștigat un loc împreună cu colegii ei din clasa a XI-a, Bianca Mocanu și Lucian Scurtu, cei trei fiind singurii constănțeni care vor participa la tabăra din acest an. Bianca Mocanu și Lucian Scurtu pregătesc un proiect cu care vor participa la prestigioasa Olimpiadă internațională de proiecte I-SWEEEP (International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad), categoria „Environment”, ce va avea loc la Houston, SUA, în luna mai. Proiectul celor doi, realizat sub îndrumarea prof. dr. Marius Lungu, propune o compoziție de soluri artificiale în locul solurilor naturale care continuă să se deterioreze în condițiile globale actuale. Paul Iacomi, posesorul unei mențiuni speciale pentru cea mai bună lucrare de laborator, împreună cu mențiunea MEC acordată celui de-al patrulea elev clasat la nivelul clasei a XII-a, este deja acceptat la universități de prestigiu din Marea Britanie: Manchester, Sheffield și Nottingham, iar obiectul de studiu va fi, bineînțeles, ingineria chimică. Împreună cu colegul Mihai Socole, Paul pregătește două proiecte pentru competițiile internaționale de proiecte informatice InfoMATRIX și E-biko.