Olga Tudorache joacă luna aceasta, la Constanţa, în „Portretul Doamnei T.“

Olga Tudorache joacă luna aceasta, la Constanța, în „Portretul Doamnei T.“

Pe 25 ianuarie, Olga Tudorache va juca la Casa de Cultură Constanța în spectacolul „Portretul Doamnei T.“, alături de Lucian Nuță. Regia este realizată de Liana Ceterchi și scenografia de Sanda Mitache, iar piesa îi aparține Anei Maria Bamberger. Spectacolul „Portretul Doamnei T.” este cea de-a treia colaborare dintre Ana Maria Bamberger și actrița Olga Tudorache, după spectacolele „Noiembrie” și „Pește cu mazăre”. Întrebată deseori dacă piesa a fost scrisă pe baza biografiei Olgăi Tudorache, Ana Maria Bamberger declară pe site-ul Teatrului Mic că textul e pur ficțional, dar că s-a gândit la modul în care actrița și-l va asuma: „Deși o cunosc de mulți ani pe doamna Olga, niciodată nu mi-a povestit lucruri din viața sa, nu mi-a făcut confidențe pe care eu apoi să le fi folosit în piesă. Eu am scris o ficțiune, și episoadele povestite acolo sunt așa cum am simțit și mi-am imaginat eu că ar fi putut să le trăiască un asemenea personaj. Cu atât mai interesant mi s-a părut faptul că doamna Olga însăși și-a asumat acest text într-un mod cvasi-autobiografic, spunând la un moment dat chiar: «Doamna T. sunt eu!». Mi-a povestit cum prieteni vechi de-ai dânsei au recunoscut anumite momente din viața sa, și chiar ea însăși mi-a spus că sunt multe momente pe care așa le-a trăit”. La 81 de ani, Olga Tudorache este neobosită pe scenă, după zeci de roluri în teatru și în film. Și-a transmis cunoștințele mai departe studenților de la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, unde a predat până la pensionare, în 1997. Se bucură de zeci de distincții, dintre care amintim: Diploma de onoare pentru spectacolul „Regina Mamă”, din cadrul Festivalului de Dramaturgie Contemporană de la Brașov, 1997, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer acordat de Președintele României, în 2000, Premiul Criticii pentru Cea mai bună actriță a anului 1997, acordat de secția română a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, Premiul de Excelență din partea Centrului Național al Cinematografiei, în 2002 și Trofeul Festivalului Național de Teatru „I.L.Caragiale” din 2004. Despre spectacolul în care va juca la Constanța, Olga Tudorache mărturisește: „Piesa aceasta este cu adevărat povestea mea. Nu am jucat nicio clipă un personaj pentru că nu era nevoie”. Spectacolul va începe la ora 19, prețurile biletelor fiind de 40 și 50 lei.