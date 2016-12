Oferte incendiare la Casa de Cultură Constanţa

Oferte incendiare la Casa de Cultură Constanța

La Casa de Cultură a Sin-dicatelor Constanța s-au pregătit surprize de mari proporții. Așa cum ne-a obișnuit, Gheorghe Ungureanu, directorul instituției, ne-a adus din nou o ofertă imbatabilă, ce nu poate fi trecută cu vederea. „Primii 100 de pensionari, elevi și studenți vor beneficia de o reducere extraordinară la piesele «Lacul Lebedelor», «Vremea Nemâniei» sau «Stradivarius»: un bilet la două persoane. Îi așteptăm în număr cât mai mare pe toți constănțenii iubitori de cultură”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Ungureanu. Astfel, duminică, 20 mai, de la ora 20.00, la Casa de Cultură, se va juca „Lacul Lebedelor”, de Ceaikovski. Cel mai cunoscut și iubit spectacol de balet din lume, capodopera lui Ceaikovski în coregrafia M. Petipa, în varianta Teatrului Balșoi din Moscova, are în distribuție coloși ai baletului rusesc: Anna Antonicheva - artist emerit a Rusiei în rolul Odette / Odillia, și celebrul balerin Anatol Kazatski, în rolul lui Siegfried. Spectacolul excelează printr-o execuție pătrunsă de perfecțiune și o impresie spectaculoasă, măreață și profund feerică. Prețul unui bilet este de 80 și 100 lei. Luni, 21 mai, de la ora 20.00, ne vom transpune în „Vremea Nemâniei”, cu Tudor Gheorghe. În acest timp zbuciumat și plin de incertitudini, maestrul Tudor Gheorghe, menestrelul românilor de pretutindeni, își continuă misiunea de redescoperire și de valorificare a artei poetice aducând un plus de vibrație creațiilor inconfundabile semnate de poetul basarabean Grigore Vieru. În amintirea celui ce ne-a călăuzit copilăria și a cântat dragostea de mamă, sau dragostea de țară, de limba română și a visat la unirea dintre frați, maestrul Tudor Gheorghe va oferi publicului o reprezentație memorabilă în acompaniamentul Orchestrei Arkadia sub bagheta dirijorului și orchestratorului Marius Hristescu. Preț bilet: 75 lei. Nu în ultimul rând, marți, 22 mai, de la ora 20.00, va avea loc un concert susținut de Alexandru Tomescu: „Stradivarius”. După o mai mult decât fructuoasă carieră realizată în Europa și în lume, presărată cu succese în săli precum Théâtre des Champs Elysées - Paris sau Carnegie Hall - New York, Alexandru Tomescu a revenit în România, unde s-a implicat în organizarea unor turnee naționale de muzică clasică realizate exclusiv din fonduri private. Prețul unui bilet este de 30 de lei și 50 de lei.