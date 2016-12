"Of, Roxana! Am tot sperat că te vei face bine...Lacrimi, durere, suferinţă" / Mesajele pline de durere postate de colegi

"Of, Roxana! Am tot sperat că te vei face bine...Lacrimi, durere, suferință" / Mesajele pline de durere postate de colegi

Cu o zi înainte de a-și serba a 36-a aniversare, Roxana Bageac, prim-solista Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, s-a stins din viață, după o luptă îndelungată cu o boală necruțătoare. Pagina sa de Facebook este plină de mesajele prietenilor și colegilor îndurerați de tragica veste:"Sunt profund șocată și îndurerată de moartea dragii mele Liu... Este îngrozitor de trist și de nedrept ca un om atât de tânăr, de frumos și talentat să plece atât de repede dintre noi... A fost o bucurie să o cunosc și să lucrez cu ea și îi mulțumesc că ne-a dăruit tuturor sufletul, talentul și sensibilitatea ei... Condoleanțe familiei și tuturor celor care au iubit-o și au prețuit-o... Dumnezeu să o odihnească în Pacea și Lumina Lui ! Cu imensa tristețe,"Mie nu mi-au trebuit ani pentru a te cunoaste, ci mi-au ajuns cateva luni. Nu mi-au trebuit decat cateva sunete,izvorate din vocea ta mirifica,pentru a-mi da seama ca erai o soprana respectata. Offf,Roxana! Am tot sperat ca te vei face bine. Cat am fost in acel frumos colectiv al operei,mereu m-am interesat de starea ta de sanatate. Il aveam pe tata bolnav,apoi l-am pierdut si vroiam sa te ajut cum puteam eu,din experienta pe care o acumulasem. O rugam pe Smaranda sa-ti transmita sa renunti la citostatice, sa treci numai pe tratamente naturiste,sa invingi boala aia si sa te intorci langa noi,colegii tai...Insa boala a fost prea avansata. A fost prea grea pentru organismul tau fragil. Cancerul a mai luat o viata...a luat viata ta draga mea, tu care maine ai fi implinit 35 de ani. Lacrimi,durere,suferinta...muzica se opreste si ramane o liniste apasatoare. Asa si trebuie sa fie,fiindca muzica a pierdut o valoare incontestabila,iar lumea un om cu un caracter deosebit. Acum incanti ingerii cu glasul tau...Acum te asculta si tatal meu...Cu adevarat un an 2015 execrabil!!!""Roxi ! Am vrut să te sun, să te întreb ce faci, dacă totul e bine. N-am mai apucat........""Doamne Roxi! Mult prea devreme ai plecat dintre noi! Dumnezeu să te aibă în grija lui!""Cuvintele sunt de prisos atunci când ni se blochează mintea și sufletul de tristețe. Mare păcat...""Pare ca întâlnirea cu colegii tăi de liceu acum două luni să fi fost special aranjată pentru tine... Odihnește-te în pace!""Cuvintele sunt de prisos, avand in vedere ca te-am si cunoscut...sunt socata, trista, revoltata...Cel de sus s-a grabit sa te duca printre ingerii din ceruri, desi tu erai un INGER aici pe pamant...frown emoticon...Vei ramane vesnic in inimile tuturor celor ce te-au cunoscut si ascultat...o voce de aur, un suflet si un chip angelic, un mare talent...dar o imensa pierdere! Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Bageac Roxana Camelia! frown emoticon ....De acum vei canta in ...Rai...:(((((((.....Iar imi curg lacrimi amare...maine ar fi fost ziua ta de nastere...frown emoticon...Eu tot iti spun: La multi ani in ...eternitate..."Colega de scenă: „Draga noastră dragă, dragă Liu, dragă Violetta, dragă Roxana! Domnul nu a mai avut răbdare... te-a chemat în Ceruri, să fii tu Crăiasă în Corul Îngerilor, iar pe noi ne-a lăsat aici, să-ți ducem dorul, suflet nobil, mai triști, mai goi și mai săraci! Ne vei veghea de acolo, de Sus iar noi ne vom aminti mereu cu drag despre prietenia, frumusețea și mai ales despre talentul și profesionalismul tău inegalabil! Mulțumim că ai existat, Roxi! Dumnezeu să-ți odihnească sufletul în Pace, într-o Veșnicie de Liniște și Lumină! Adio, draga noastră dragă! Dormi în Pace!Colegii au rămas șocați la aflarea veștii despre moartea azi noapte, la ora 11, a artistei Camelia Bageac. Pagina personală de Facebook a fost încărcată de zeci de mesaje.“Cuvintele sunt de prisos, avand în vedere că te-am și cunoscut...sunt șocată, tristă, revoltată...Cel de sus s-a grăbit să te ducă printre îngerii din ceruri, deși tu erai un INGER aici pe pământ..Vei rămâne veșnic în inimile tuturor celor ce te-au cunoscut și ascultat...o voce de aur, un suflet și un chip angelic, un mare talent...dar o imensă pierdere! Dumnezeu să te odihnească în pace, Bageac Roxana Camelia! De acum vei cânta în ...Rai... Iar îmi curg lacrimi amare...mâine ar fi fost ziua ta de naștere...Eu tot îți spun: La mulți ani în ...eternitate...”.