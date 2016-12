Şoc pentru elevii de gimnaziu! Urmează o nouă generaţie de cobai: şi-n bănci şi la catedră

2

Sa schimbam , dar sa nu se modifice ...

Este de neinteles ca la cate capete au fost implicate in elaborarea noii programe scolare , religia inca paraziteaza sistemul de invatamant obligatoriu . In loc sa se acorde o atentie speciala stiintelor - progresul tehnologic nefiind posibil fara stiinte - se incarca orarul scolar cu materii inutile precum religia . Statul roman trebuie sa se rupa definitiv de influentele malefice ale religiei si sa redevina laic , asa cum prevede Constitutia ! Este de neconceput ca in mileniul trei , in Romania unde PCR a disparut de pe scena politica , rolul conducator in societate este in permanenta revendicat de niste propagandisti in sutane , barbosi , supraponderali , inculti , mincinosi , profitori , mafioti , dedicati total lui Mamona si interesului propriu ...