Obiceiuri vechi de Crăciun

Ştire online publicată Marţi, 24 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- În ajun de Crăciun, oamenii își iau de la vecini tot ce-au dat cu împrumut, spre a avea toată avuția în gospodărie.- Femeile pun un ban de metal și o nucă în apa de spălat, spre a fi în anul ce vine mai frumoase și bogate.- Gospodarii, în ajunul Crăciunului, pun mâna pe toate uneltele din curte, ca să le poată folosi cu spor în anul următor.- Cu o zi înainte de Crăciun, se pune o potcoavă într-o căldare cu apă. Stăpânul casei bea primul, apoi o dă vitelor, ca să fie tari ca fierul.- Păstorii pun sub pragul casei un drob de sare învelit, lăsându-l până la „alesul oilor“, în luna aprilie, când drobul este scos, măcinat și amestecat cu tărâțe și dat ca hrană turmei, să sporească.- În ajun de Crăciun se curăță hornul, iar funinginea e pusă la rădăcina pomilor pentru rod bogat.- În noaptea de Ajun se face priveghi, iar pe masă este așezat un colac cu un cuțit înfipt în el.-Masa pusă în ajun rămâne întinsă toată noaptea, timp în care focul trebuie să ardă în sobă.-La Crăciun, pâinea se așează pe masă, să vină belșugul, și tot în același scop, sub fața de masă se pune pleavă de grâu.- În ajun se pregătesc 12 feluri de mâncare în amintirea „Cinei cea de taină“ - Iisus și 12 apostoli.- Gospodarii stau la masă cu picioarele pe topor, ca să fie tari ca fierul în anul care vine.- Când primul om intrat în casă de Crăciun este bărbat, înseamnă bunăstare în anul viitor.- În ajun de Crăciun sunt puse în tuspatru colțurile de mese căței de usturoi și semințe de mere, ce apără de deochi și farmece.- Din ajunul Crăciunului până la Bobotează, casa e măturată de la prag spre răsărit și nu din fundul locuinței spre prag, ca să vină pețitori la fata de măritat. Fetele mari nu trebuie să dea gunoiul afară din casă.- Ca să-și viseze ursitul, fata va posti toată ziua de ajun, iar prima îmbucătură de seară s-o pună la brâu; când se culcă, întinde brâul pe jos și face trei mătănii peste el. Așa își va afla ursitul.- În Ardeal, sărbătorile de Crăciun începeau de la Sf. Nicolae (6 decembrie), când fetele se adunau în grup, încă din seara de 5 decembrie, și frământau plăcintele care vor fi unse cu ou, pentru a doua zi. Doar la 9 fix seara, niciun minut mai devreme sau mai târziu, năvăleau flăcăii și se încingea petrecerea, cu glume și lapte parfumat. O credință ciudată a colectivității de sași este aceea practicată de Sfânta Lucia (12 decembrie), când capul familiei umblă cu o tavă pe care este așezată, pe jar, o crenguță cu care afumă și cele mai ascunse cotloane ale casei, șurii, beciului, podului.“ Tot în Transilvania se obișnuiește ca, în noaptea de Crăciun, la un semn al diacului, mirenii să arunce cu boabe de porumb strigând: „Rod în cucuruzi!”. Se pare că acest obicei este o transformare interesantă a unui obicei din Polonia, unde mirenii aruncă în preot cu boabe de ovăz, în amintirea lapidării Sf. Ștefan.(Sura: www.decolinda.ro)