Obiceiuri şi superstiţii în noaptea de Anul Nou. Ce nu ai voie să faci de Revelion

Obiceiuri și superstiții în noaptea de Anul Nou. Ce nu ai voie să faci de Revelion

În noaptea de Anul Nou, este bine să ai bani în buzunar, altfel vei avea ghinion tot anul. Tot la capitolul finanțe, este bine să nu ai datorii la sfârșitul anului, altfel vei avea datorii tot anul. Se mai zice că acel obiect pe care îl ai în mână de Anul Nou, la 12 noaptea, sau cel pe care pui mâna imediat după ora 12 va fi cel mai important plan al vieții tale în anul care vine.Dacă îți ții iubitul de mână, îți va merge bine cu dragostea tot anul, dacă ai în mână un pahar, va fi un an vesel. De asemenea, dorința pusă la miezul nopții de Revelion are toate șansele să se împlinească.Zgomotul alungă spiritele rele. Tot în noaptea dintre ani, este bine să faci mult zgomot ca să alungi toate spiritele rele. La capitolul haine, trebuie să ai ceva de culoare roșie în noaptea de Revelion și haine noi de 1 ianuarie.Iar la 12 noaptea, este bine să-ți săruți iubitul. În prima zi a noului an nu e bine să plângi, altfel vei fi trist tot anul.Dacă vrei să ai noroc, nu trebuie să arunci nimic din casă în prima zi de An Nou, nici măcar gunoiul. De asemenea, e bine ca cineva să intre în casă în prima zi din Anul Nou, nu să iasă.E bine să ai pe masa de Crăciun și de Anul Nou crenguțe de vâsc, care se spune că aduce noroc. Iar dacă agăți calendarul înainte ca noul an să înceapă, vei avea ghinion. Dacă vrei să-ți meargă bine în carieră, este bine să faci ceva care are legătură directă cu serviciul în prima zi a noului an, pentru ca acesta să meargă bine în Anul Nou.Nu e bine ca între Crăciun și Anul Nou să se tricoteze, să se coasă și să se spele rufele. De asemenea, nu este bine să speli în prima zi a Noului An și trebuie să ai curățenie în casă.Dacă ești nemăritată, trebuie să împrumuți o verighetă și să o porți de Anul Nou pe al treilea deget de la mâna stângă. Așa îl vei visa pe viitorul soț. De asemenea, același vis va apărea dacă tai o frânghie deasupra pernei când mergi la culcare, de Anul Nou.