"Mă tot duc", premieră absolută la Casa de Cultură

Oana Pellea: "E greu de schimbat masca comediei cu cea dramatică!"

Sunt spectacole care atrag public pentru că deja au devenit celebre și se vorbește despre ele la superlativ, iar lumea este curioasă. Așa s-a întâmplat și cu „Oscar și Tanti Roz“, o reprezentație mult așteptată de constănțeni la Casa de Cultură și care a suportat două amânări, din cauza pretențiilor exorbitante, ca, în cele din urmă, să nu mai vină la Constanța și să fie înlocuită cu… „Mă tot duc“.Protagonista Oana Pellea, care ar fi trebuit să joace alături de Marius Manole, s-a simțit datoare sufletește față de publicul de la malul mării, în fața căruia nu a mai jucat, să-i ofere în compensație o reprezentație de aproape două ore, alături de Mihai Gruia Sandu.„M-am bucurat foarte mult că, în ciuda amânărilor spectacolului «Oscar și Tanti Roz», pentru care nu am nicio vină, ba dimpotrivă m-am luptat să venim cu el chiar și fără decoruri, publicul constănțean nu a dat biletele înapoi și a fost în sală și a strigat BRAVO și cred că așa, o fărâmă de bucurie, tot le-am adus!”, declara, pentru „Cuget Liber”, după spectacol, Oana Pellea.Deși spectatorul este indus în eroare de nasurile de clovni ale actorilor, „Mă tot duc” nu este o comedie, ci mai repede o introspecție în frânturi de viață, din care publicul e lăsat să-și găsească propria varianta. O piesă plină de amintiri, evenimente, persoane, dureri, dar mai ales despărțiri.„E poate cel mai greu spectacol din repertoriu. Pentru că e foarte greu, pe o scenă goală, să te sprijini doar pe o emoție și să schimbi masca comediei cu masca dramatică. E un spectacol pe care noi îl jucăm de 20 de ani și am fost cu el peste tot în lume. Îl jucăm și în franceză, și în italiană, și în română și, oriunde am fost, a avut un succes excepțional. Am făcut zeci de turnee cu el”, mărturisea, la final, îndrăgita actriță.Întrebată dacă poate fi considerat un spectacol… pretențios, pentru un anumit gen de public, actrița ne-a răspuns: „Da și nu! Dar vreau să vă spun că l-am jucat și la copii de 6 ani și ei au luat replicile la nivelul lor; ca și astă seară, am jucat la bătrâni și ei percep altfel, intelectualii au propria viziune. Fiecare vede altceva în spectacolul acesta. El în sine este ce ai văzut TU, spectatorul din fotoliu. Fiecare se regăsește în anumite planuri ale reprezentației”, a mai spus Oana Pellea.Într-adevăr, constănțenii care au ales să petreacă seara de luni, 18 mai, la Casa de Cultură, au avut parte de un „altceva” cu doi mari actori români, pe o scenă goală.