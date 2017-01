Oana Butunoiu - premiu special pentru creativitate şi imaginaţie

Oana Butunoiu - premiu special pentru creativitate și imaginație

Ştire online publicată Marţi, 12 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Concursul Național de Limba și Literatura Română „Ionel Teodo-reanu”, ediția a IV-a, desfășurat recent la Iași, a adunat aproximativ 200 de elevi de clasele a V-a și a VI-a, din întreaga țară. Lotul județului Constanța, format din patru elevi, a avut o participare de excepție, prin obținerea locului I, de către Oana Butunoiu (clasa a V-a) Școala „Gala Galaction” Mangalia, pregătită de prof. Elena Petcu. Comisia Centrală de Evaluare i-a acordat, în plus, și un premiu special pentru creativitate și imaginație. I s-au alăturat cu mențiuni Agnes Maria Morariu, clasa a V-a, Liceul Teoretic „Ovidius”, îndrumată de prof. Alina Trache, și Elif Memet, clasa a VI-a la Școala cu clasele I-VIII nr. 12 „B.P. Hașdeu”, îndrumat de prof. Elena Jiga, precum și de premiul special acordat lui Andrei Crețu, „antrenat” de prof. Luiza Vișinescu, de la Liceul Teoretic „Ovidius”.