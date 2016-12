Oamenii fără de care Constanţa ar fi săracă

Ziua Internațională a Teatrului

Oamenii fără de care Constanța ar fi săracă

În fiecare an, pe 27 martie, este sărbătorită Ziua Internațională a Teatrului. Cu această ocazie, mai „marii” teatrelor de la malul mării au împărtășit cu noi bucuria acestei zile, și au prezentat, rând pe rând, gândurile lor despre teatru.Pornind de la ideea că viața fără cultură nu există, iar teatrul este una din părțile solide ale temeliei culturii, Lică Gherghilescu salută cu bucurie în inimă aniversarea a 50 de ani de la prima Zi Mondială a Teatrului.„Este un moment de fericire și bucurie, atât pe plan internațional, cât și la noi, în Constanța. Această zi trebuie amintită și luată în seamă de întreaga lume, căci ea aduce marea schimbare a omenirii. Vom sărbători această zi în mod normal, prin muncă, printr-un spectacol dedicat acestei zile, care va avea loc la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța. Astăzi, de la ora 10, se va pune în scenă pentru cei mici „Fata babei și fata moșneagului”, după Ion Crean-gă, în regia și scenariul lui Daniel Stanciu. Scenografia este semnată de Delia Cornelia Ioaniu, iar aranjamentele muzicale, de Dan Bălan. Le doresc tuturor actorilor, regizorilor dar și publicului spectator, multă sănătate, să aibă încredere în teatru și să creadă în el. Să vină cât mai des la spectacolele culturale, căci sunt o formă de educație, divertisment și relaxare, iar în aceste momente grele ale societății avem nevoie de această destindere culturală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lică Gherghilescu, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța.De la spectacolele pentru pici, trecem mai departe la cele dedicate celor cu vârste mai mari, dând ascultare mesajului lui Virgil Iosif, directorul Teatrului de Stat Constanța.„Astăzi, de Ziua Internațională a Teatrului, anunțăm publicul că încercăm să ieșim cu cât mai multe premiere, ne străduim să facem spectacole cât mai bune, și fiind și anul lui I.L. Caragiale, vom sărbători așa cum se cuvine. Am reușit anul acesta să scoatem patru premiere , ceea ce nu este ușor, iar ultima este piesa ce va avea loc în această sâmbătă, 31 martie, de la ora 19.00, „Gaițele”.Pentru actorii de la malul mării, mesajul meu este unul destul de concis: Vreau să le mulțumesc din inimă pentru efortul și devotamentul de a realiza spectacole cât mai calitative. Vreau să le mulțumesc că în ciuda salariilor pe care le iau, de 700 de lei, nu s-au oprit niciodată din muncă, nu au renunțat, nu au plecat în alte locuri.Acest domeniu nu îți oferă posibilitatea să ai un venit suplimentar, să ai un alt loc de muncă, căci îți ocupă tot timpul cu repetițiile, iar dragii noștri actori, au fost într-adevăr dedicați. Vin în fiecare zi la muncă, cu plăcere și dăruire, fără să ofteze vreodată”, a declarat, pentru „Cuget Liber, Virgil Iosif.Cu baletul cum rămâne?Și actorii Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța au primit atenția cuvenită din partea directorului lor.„Ar trebui ca această zi a teatrului și a culturii să fie importantă pentru întreaga omenire, întrucât acest gen de a ne face viața mai frumoasă, de a o lumina, această îndeletnicire a artiștilor care pare uneori o joacă pentru unii dintre noi, are atâta consistență culturală cât și morală, încât fără ea am fi mult mai săraci.Teatrul de Operă și Balet din Constanța este fericit să prezinte publicului spec-tacole cât mai multe, pe care dorim să le facem din ce în ce mai bune, și care nu au fost uneori, poate la nivelul ce-rințelor lor, însă noi ne-am dat toată silința să oferim tot ce se poate mai bun.Anul acesta le promitem că ne vom strădui să organizăm spectacole mai bune, mai calitative, și vom implemen-ta și un sistem nou de sondaje, pentru a arăta că ne pasă de public. După ieșirea de la spectacol, vom întreba spectatorii cum s-au simțit, ce le-a lipsit, dacă a fost la nivelul așteptărilor, etc., pentru o cât mai bună îmbunătățire a serviciilor culturale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniela Vlădescu, directorul Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Constanța.Mesajul Național de Ziua TeatruluiNu trebuie să uităm că Președintele UNITER, Ion Caramitru, afirmă, la rândul său, că „teatrul a devenit un leagăn al istoriei unde și cetățeanul turmentat e la locul lui”.„Nu cred că există azi în România o raportare mai autentică la realitățile neamului decât teatrul. Suntem în anul lui Caragiale și personajele lui ne bântuie constant. În plină dezvoltare și degringoladă, societatea românească se oglindește în teatru. E mai puțin decât ne-am fi așteptat și mai mult decât ne-am fi închipuit. Dacă mergeți la teatru azi, vă tratați cu happy end și catharsis, plecând acasă oarecum împăcați cu tragedia de zi cu zi a tranziției. «Teatrul e oglinda lumii», perora Hamlet, căutându-și izbăvirea în dilema lui existențială, «ea arată virtuții chipul, păcatului icoana, iar vremii și mulțimii, vârsta, forma și limitele lor». Ce vreți mai mult? Veniți la noi, bucurați-vă de viață, luați din curtea noastră ce vă place și plecați spre bibliotecă - un liman unde vanitățile sunt interzise. Teatrul a devenit leagăn al istoriei unde și cetățeanul turmentat e la locul lui, într-o lume plină de «eroi» ai timpurilor noastre. A bon entendeur, salut!”, afirmă, în mesajul său, Ion Caramitru.