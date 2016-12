„Oamenii de afaceri ştiu să facă bani, dar şi să se dedice frumosului“

„Oamenii de afaceri știu să facă bani, dar și să se dedice frumosului“

Ca urmare a ecourilor pozitive înregistrate la prima ediție a Taberei de pictură „Briza Mării”, din 2013, omul de afaceri Florin Cârstocea a decis să organizeze și în această toamnă o nouă întâlnire la mal de mare a pictorilor români.De data aceasta, s-au reunit 24 de pictori consacrați, dar și studenți ori masteranzi, pentru a ilustra o temă foarte generoasă precum „Creștinismul în Dobrogea”. După un periplu de câteva zile prin locurile cele mai încărcate de religiozitate ale Dobrogei, participanții la Tabăra de pictură „Pontul Euxin”, cum s-a intitulat de data aceasta, s-au așezat în fața șevaletelor pentru a-și ilustra prin creațiile lor trăirile și sentimentele.Vineri, 5 septembrie, la verni-sajul expoziției găzduite la etajele II și III ale Muzeului de Artă, conf. univ. dr. Daniela Caruțiu explica demersul inițiatorului: „Dând dovadă de o pioșenie și o credință impresionante, domnul Cârstocea a ridicat o biserică în localitatea Bălteni, oferind localnicilor un așezământ de închinăciune de sfintele sărbători. Arta ca o rugăciune este și semnul sub care a stat această ediție a simpozionului de creație. Iar artistul când pictează putem spune că se roagă”.IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, prezent la vernisaj, se declara fericit să constatate că oameni care au afaceri, care știu să facă bani, au și o profundă latură spirituală „să dăruiască și celor care sunt mai contemplativi, dedicați frumosului, dedicați spiritualității”.Înainte de a oferi tuturor celor 24 de participanți plachete și o răsplată pecuniară, Florin Cârstocea a mărturisit că, la a doua ediție, i-a fost mai greu.„Abia aseară mi-am dat seama de ce am făcut-o și pe a doua. Și probabil că, așa cum am promis și la deschidere, cât mă va ține Dumnezeu sănătos, o voi face în continuare. Dacă nu, voi preda ștafeta fiului meu. Aseară am făcut o vizită prin camping și am vizionat o parte din lucrări. Starea pe care am avut-o aseară, trăirea, bucuria, mulțumirea m-au făcut să realizez că a meritat. Sunt convins că în fiecare dintre noi există o coardă sensibilă, care din cauza cotidianului nu mai vibrează, acaparați fiind de griji. Iar dacă această tabără a făcut ca acea coardă sensibilă din dvs., din prietenii mei, unii mai sensibili ca alții, să vibreze, mă declar foarte fericit și le mulțumesc tuturor acelora care au participat la înfăptuirea acestei tabere și acestei expoziții. Să ne ajute Dumnezeu să ne vedem sănătoși și la următoarea tabără și mă gândesc de pe acum la tema pe care o voi propune”, a mai spus președintele Asociației „Pontul Euxin”.Cei prezenți la eveniment au avut surpriza de a-l întâlni pe maestrul Gheorghe Zamfir, recent întors din Elveția, unde a imprimat un CD cu cele mai recente compoziții ale sale.Expoziția va rămâne deschisă până pe data de 25 septembrie.