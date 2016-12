Oamenii de afaceri faţă în faţă cu studenţii

Oamenii de afaceri față în față cu studenții

Joi, a avut loc întâlnirea dintre membrii AIESEC și participanții la proiectul „Entrepreneurship Academy”, desfășurat în perioada 22 februarie – 16 aprilie. La proiect au participat 35 de studenți, selectați din 60 de înscriși. Cel mai bun proiect a fost realizat de Pavel Octavian, care a venit cu ideea înființării unei firme de servicii de preluare a garanțiilor autoturismului. El va fi ajutat mai departe de echipa AIESEC să-și pună ideea în practică. Pe locul doi (ca structură și fezabilitate a proiectului) s-a clasat Diana Mihalache, care a avut ideea înființării unui magazin de îmbrăcăminte pentru animale iar locul trei a fost obținut de George Strâmbeanu, care are în plan înființarea unei cafenele egiptene. El a intrat în finală, alături de Andreea Matroz, Daniel Deaconu, Ștefan Amaximoaie, Sorin Stanciu și Iuliana Doche. Unul dintre ei va fi desemnat câștigător în urma unui interviu. Proiectul „Entrepreneurship Academy” a constat în pregătirea participanților prin traininguri la fiecare sfârșit de săptămână, pe domeniile strart-up în afaceri, dezvoltare personală, plan de afaceri, managamentul riscului, management, marketing, corporate social responsabilitty, public relations, management financiar, fonduri nerambursabile și resurse umane. De asemenea, timp de patru săptămâni, au avut loc stagii de practică la City Park, BCR, Redwine, Ibis și Cardinal Motors, unde participanții au putut vedea modul de organizare și funcționare a unei companii și a departamentelor sale. Reprezentanții companiilor participante au tras concluziile proiectului, susținând că principala calitate a câștigătorilor a fost creativitatea: „Firma care a făcut cel mai mare profit a fost creativă și inovativă. Am fost entuziasmat de felul în care au învățat să se comporte într-un mediu antreprenorial. A contat, de asemenea, și punctualitatea. Însă cei care au avut cea mai mare rată a profitului nu au fost punctuali”, a spus Cristian Tudoran, trainer-ul studenților din partea ZetaCo. „Antreprenoriatul este una dintre soluții, având în vedere că guvernanții dau dovadă de o mare inconsecventă prin legile pe care le abrogă. Am vrut să le arăt partici-panților că lumea poate fi așa cum o văd ei”, a adăugat Cristian Tudoran. Răzvan Stanciu, trainer din partea Redwine, a vorbit, de asemenea, despre importanța concentrării pe consumator: „Ne-am axat pe punctele elementare necesare înainte de a-ți deschide o afacere și am încercat să le insuflăm direcția spre consumator. Studenții au fost extraordinari, nu credeam că sunt atât de interesați de domeniu, dar am fost plăcut surprins să văd că lucrurile stau altfel. Le-am promis susținerea mea celor de la AIESEC, pentru că este nevoie de oameni care să se implice în domenii constructive”. Două dintre participantele la proiect, Diana Mihalache și Ruxandra Șoitu au câștigat câte un stagiu internațional de practică, plătit de BCR. „Aș vrea să văd cum se lucrează în altă țară, care este volumul de muncă și recompensa financiară, ca să pot face comparație cu felul în care merg lucrurile în România”, a spus Ruxandra Șoitu. O altă participantă la proiect, Andrada Ionescu, a făcut deja primii pași în domeniul afacerilor (are un sex-shop în Mangalia), dar a vrut să-și completeze cunoștințele în domeniul antreprenoriatului: „Pe parcursul trainingului, am învățat să aplic lucruri noi, pe care să le folosesc în îmbunătățirea imaginii firmei”. George Strâmbeanu, unul dintre câștigători, a venit cu ideea de a face o cafenea egipteană, ca rezultat al celor două pasiuni ale sale: economia și arheologia. Înarmat cu speranță, cunoștințe și motouri de viață, el spune: „Sper să reușesc să am sprijinul necesar să-mi duc ideea până la capăt”. „Există două categorii de oameni: visători și vizionari. Diferența este că visătorii sunt cei slabi, iar vizionarii cei puternici”, precizează George Strâmbeanu. O altă idee interesantă îi aparține lui Daniel Deaconu, unul dintre cei șase finaliști. Proiectul său constă în înființarea unei librării specializate de business și dezvoltare personală. La întâlnirea de ieri, el a ținut să sublinieze importanța punerii în practică a teoriei: „Pentru fiecare dintre noi a fost o oportunitate să intrăm în contact cu oamenii de afaceri din Constanța. Am avut ocazia să punem în practică cunoștințele acumulate în timpul trainingurilor”, a spus Daniel Deaconu. Proiectul „Entrepreneurship Academy”, ajuns la cea de-a treia ediție, a beneficiat de o finanțare de 3000 de euro din parte Comisiei Europene, prin programul Tineret în Acțiune.