„Oamenii aceia sunt nişte eroi“

„Oamenii aceia sunt niște eroi“

Profesorul Gheorghe Dumitrașcu, istoric apreciat al Constanței și al țării, și dr. Liliana Lazia, specialist în probleme de lingvistică, au realizat un amplu studiu, intitulat „Dobrogea, 1884-1885, în lumina a 31 de răspunsuri la chestionarul Hașdeu”. Cei doi autori ne-au vorbit, cu entuziasm, despre importanța acestei lucrări consistente (500 pagini) pentru pasionații de istorie sau instituțiile specializate pe acest domeniu: „Într-o primă parte, expun istoria Dobrogei, iar în cea de-a doua expun personalitatea lui Hașdeu, care înscrie România în universalitate din punct de vedere al culturii. În acei ani, în Dobrogea, are loc o simbioză puternică de românism, fără să fie neapărat o politică absolut de voință a statului român”, ne spune prof. Dumitrașcu. „Mă interesează personalitatea și ambițiile lui Hașdeu, dar și cine sunt cei 31 care răspund chestionarului său. E interesant că nu răspund cei mai importanți fruntași ai școlii din Dobrogea, ci oameni stabiliți în Dobrogea de trei-patru ani. Îmi imaginez cum arăta o seară de iarnă a acelor învățători veniți în nesiguranța aceea care încă domina în Dobrogea în 1884-1885... Oamenii aceia sunt niște eroi. Cea de-a doua parte a cărții cuprinde chestionarul propriu-zis și răspunsurile. Apoi e contribuția doamnei Lazia, care se oprește din punct de vedere al specializării sale asupra răspunsurilor, iar lucrarea se sfârșește printr-o bibliografie făcută de dr. Corina Apostoleanu”, precizează prof. Dumitrașcu. Lucrarea, care a început să încolțească în 1990-2000, este extrem de utilă pentru cei care vor să ia contact cu Dobrogea anilor 1880, din punct de vedere al tradițiilor, al folclorului, al istoriei și al limbii: „Cartea se înscrie interesant ca sursă pentru monografiile rurale care se vor publica de acum încolo. E o carte care contează și pentru muzeele de etnografie și pentru studenții de la Arte, Filologie, Istorie sau Drept. Chiar mi-am îngăduit să trimit lucrare la Institutul de Etnografie și Folclor din București. Nu e o carte genială, ci utilă”, completează prof. Dumitrașcu. „Este un studiu amplu referitor la răspunsurile la chestionarul lui Hașdeu legate de comunele din Dobrogea și o întreprindere primară de acest gen. Sunt 42 de comune, câte s-au găsit referitoare la Dobrogea, și am încercat să demonstrăm un lucru care mi s-a părut foarte interesant, acela că, deși Dobrogea a fost alipită târziu la Patria Mamă, românismul s-a întins foarte repede peste tot. Am constatat că învățători și preoți au venit din diverse zone ale țării ca să răspândească aici românismul, pentru că la vremea aceea era foarte multă nevoie de carte”, arată dr. Liliana Lazia. Evenimentul de lansare a cărții va avea loc pe 21 ianuarie, ora 14, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman”.