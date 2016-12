Premieră la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“

O tragedie reluată într-o nouă viziune

„Lucia di Lammermoor”, celebra tragedie a lui Gaetano Donizzeti, va avea premiera mâine, 9 aprilie, de la ora 19. Depășind, nu ușor, tragicul eveniment petrecut la începutul acestei săptămâni, prin pierderea colegului Cornel Agop, colectivul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB) face ultimele repetiții pentru a oferi melomanilor constănțeni premiera unui spectacol de operă reluat după o perioadă de absență prelungită de pe scena constănțeană. Daniela Vlădescu, directorul TNOB, declara pentru „Cuget Liber” că această capodoperă a romantismului italian constituie un spectacol de referință în repertoriul oricărei instituții de cultură, fiind o operă deosebită plecând chiar și de la titlu. „Cu excepția artistului Ionuț Pascu, care, deși angajat al Operei Naționale din București, vine la Constanța ca într-o familie ce îi aparține, reluarea montării nu a necesitat alte colaborări. În rolul Luciei se regăsesc trei tinere soprane: Roxana Bageac, Mădălina Sandu și Smaranda Drăghici. Cu toate că abia a terminat Conservatorul, Smaranda dovedește o excepțională valoare artistică”. Aceleași cuvinte frumoase le-a avut directorul Vlădescu și despre Doru Iftene, interpretul rolului Sir Edgardo, care crește profesional și se autodepășește. La fel și Cătălin Țoropoc, căruia îi prevede mari șanse de reușită datorită calităților sale deosebite. În ceea ce privește spectacolul, același interlocutor ne-a mărturisit că nu este unul modern, ci foarte clasic. „N-am fost niciodată împotriva modernității, dar este foarte costisitoare, iar noi prea săraci să ne permitem experimente. Pentru a putea pune în scenă ceva care să rupă tiparele este nevoie de oameni care dețin rețeta de succes. Nu pot risca premiere pe care să le jucăm cu săli aproape goale ca apoi să renunț la ele. Prefer reluările clasice, pentru care măcar avem o conduită”. Corul, rămas cu 23 de membri, a fost întărit cu câțiva colegi disponibilizați. Spectacolul este reluat în viziunea regizorală a lui Anghel I. Arbore și scenografia Sandrei Răsvana Cernat. Din distribuția tragediei „Lucia di Lammermoor”, sub bagheta maestrului Radu Ciorei, vor mai face parte Constantin Acsinte/ Laurențiu Severin, Ciprian Done, Bogdan Sandu, Daniel Stoica și Lucia Mihalache. Maestru de cor este Adrian Stanache, pregătirea muzicală este realizată de pianiștii Silvia Țigmeanu, Natalia Gribinic și Daniel Sărăcescu, iar regia tehnică Paul Lăcătușu. „Lucia di Lammermoor” se numără printre cele mai apreciate opere din repertoriul liric internațional și are la bază un libret de Salvatore Cammarano, după romanul „The Bride of Lammermoor” al lui Walter Scott. Capodoperă a romantismului italian, premiera operei a avut loc la data de 26 septembrie 1835, la Teatro San Carlo din Napoli, bucurându-se de un succes imens, care s-a repetat, ulterior, pe marile scene de la Viena, Paris, Londra, Amsterdam sau New York (1843). Spectacolul durează trei ore, iar prețul unui bilet este de 20-25 lei, respectiv 10 lei la balcon pentru elevi. Varianta japoneză Duminică, 17 aprilie, același spectacol „Lucia di Lammermoor” va fi reluat în variantă niponă, cu trei soliste și un dirijor veniți din Japonia.