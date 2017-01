O şansă excelentă pentru tinerii constănţeni - "Dare to Dream Dare to Learn"

O șansă excelentă pentru tinerii constănțeni - "Dare to Dream Dare to Learn"

În urmă cu trei ani, în luna decembrie, avea loc la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” prima conferință din cadrul programului internațional educațional „Dare to Dream Dare to Learn”, având ca temă conceptul de Youth Active Participation și European Union Citizenship.Co-fondatoarele proiectului sunt Delia Stamate și Diana Lozneanu, ambele absolvente în cadrul Facultății de drept și științe administrative din Constanța. Proiectul s-a extins la nivel internațional, Delia locuind în Bruxelles de aproximativ doi ani, ca studentă la master în cadrul facultății VUB & Solvay Business School. „Proiectul a fost conceput pentru a da o șansă tinerilor, care nu au posibilitatea de a pleca în străinatate la traininguri, școli de vară, cursuri internaționale, să acumuleze experiență pe plan local, de la traineri cu renume în domeniu, dar și adulților care vor să învețe mai multe despre cum să obțină fonduri europene pentru diverse planuri de afaceri”, afirma Delia.Pe plan local, coordonatoarea proiectului este Miruna Apetroaei, elevă la Colegiul „Mircea”, care la doar 18 ani, este responsabilă de organizarea ultimelor proiecte. Ea consideră ca acest proiect dă o șansă tinerilor să se afirme și adulților să obțină informații direct de la oamenii cu experiență în domeniu.Programul a fost sponsorizat de Butterfly Dreamer, având coordonator pe Ghiță Petruș, responsabil pentru o rețea de ONGuri la nivel internațional, fiind Project Manager în cadrul mai multor asociații. El beneficiază de o experiență vastă în materie de public speaking, leadership, fiind coordonatorul multor proiecte prin Programul Erasmus+, un om cu suflet mare, care iubește ceea ce face și care consideră că voluntariatul este o vocație.În cadrul „Dare to Dream Dare to Learn” au fost organizate mai mult de opt conferințe internaționale, cu diverse teme: public speaking, leadership, youth active participation, fonduri europene, managementul proiectelor etc., oferindu-se la final cursanților certificate internaționale de participare.