O programă de examinare axată pe competenţe

O programă de examinare axată pe competențe

Ştire online publicată Miercuri, 21 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Centrului Național de Curriculum, care elaborează subiectele pentru examenele naționale, spun că programa școlară este deja axată pe „acumularea de competențe”, contrazicând astfel numeroasele discursuri ale ultimilor miniștri ai Educației, Ecaterina Andronescu și Emil Boc. „Toate programele în vigoare conțin seturile de competențe generale și specifice care urmează să fie dezvoltate pe parcursul ciclului respectiv sau al anului școlar, după caz. Competențele sunt proiectate astfel încât să fie formate, dezvoltate, construite de către cel care învață, cu ajutorul cadrului didactic și în contextul mediului de învățare, pe perioada unui an școlar sau a unui ciclu curricular/școlar. Conținuturile și activitățile de învățare asociale și specificate în curriculumul școlar sunt ilustrative pentru dezvoltarea competențelor specificate, dar cadrul didactic este cel care construiește experiențele de învățare pentru elevii săi, utilizând curriculumul școlar și mediul de învățare, conform proiectului său educațional. Cadrul didactic are la dispoziție metode, tehnici, strategii de predare-învățare-evaluare pentru a dezvolta elevilor competențele specificate în curriculum, utilizând atât conținuturile ilustrative, cât și experiențele de învățare construite”, a fost răspunsul dat de Centrul Național de Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (CNCEIP) la solicitarea formulată de NewsIn despre cum se pot elabora subiecte de examen care să verifice competențele acumulate dintr-o programă bazată pe informații. Acest răspuns contrazice numeroasele și redundantele discursuri ale ultimilor doi șefi ai Educației. „Avem manuale supraîncărcate, de multe ori făcute pentru universitate. (...) Din nefericire, aceste manuale urmăresc doar oferirea de informații. Acum avem internetul, ceea ce trebuie să îi învățăm pe elevi este să dobândească competențe”, spunea, în urmă cu două săptămâni, la preluarea mandatului Educației, premierul în exercițiu, Emil Boc. El a adăugat că va urmări atent procedura de elaborare a subiectelor pentru examenele naționale, astfel încât acestea să testeze competențele, și nu informațiile acumulate de elevi. Responsabil de activitatea CNCEIP și, implicit, de subiectele la examenele naționale din anul școlar 2009-2010 este Cristian Mirescu, despre care Ministerul Educației anunțase, în mai, că a demisionat după o serie de erori apărute în subiectele la tezele cu subiect unic. „Astfel de erori nu sunt admisibile. Există o problemă. Se va constitui o comisie de anchetă și se va vedea cine au fost vinovații, pentru ca astfel de greșeli să nu se mai repete”, au anunțat, atunci, reprezentanții ministerului. La mai bine de cinci luni după anunț, nici rezultatele așa-zisei anchete nu au fost anunțate, nici directorul nu a fost înlocuit. Mirescu ocupă posturi de conducere în minister de mai bine de un deceniu, salariul său ajungând la 106.301 lei pe an, conform declarației de avere postată pe site-ul www.edu.ro în mai 2009.