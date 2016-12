O premieră cu două coregrafii diametral opuse: aglomerare vs. senzualitate

7

Varza acra.

Daca voi credeti ca astea-s spectacole de balet,va inselati stimati balerini si conducatori de institutii de arta."Productii"moarte inca inainte de a se naste.Doar ca sa-si ia niste bani(sume triste...)cativa oameni dinainte stiuti.Cu niste becuri chioare,costume jenante si coregrafii insailate,departe de subiect si bun-simt artistic,nu o sa redeveniti ce-ati fost,o companie de balet aproape fara concurenta in Europa.La nr.3 cineva scrie ca sala este"din ce in ce mai plina".Minte.La o premiera din trecut nu gaseai un loc nici in picioare...Atentie,conducerea! Incet dar sigur nu o sa mai pacaliti pe nimeni,fiindca pe spectatorul avizat nu-l mai duci usor de nas.Chestia ca era Pastele catolic nu tine...Nu vreti sa stiti ce vorbea lumea pe holuri in pauza...