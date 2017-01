O ploaie de artificii a închis Panairul de la Medgidia

Dacă în prima zi a săptămânii, în centru Medgidiei, se ridicau drapelul național, cel al Medgidiei și al Sfântului Dumitru, patronul spiritual al orașului, și se declara deschisă sărbătoarea Panairului, duminică, aceste steaguri au fost coborâte, semn că sărbătoarea s-a încheiat. Medgidienii și-au păstrat tradițiile și au marcat și anul acesta cea mai veche sărbătoare din Dobrogea - Panairul. Timp de o săptămână, la Medgidia, s-au desfășurat o serie de activități artistice, culturale și de divertisment, destinate atât copiilor, cât și părinților și pensionarilor. Spectacole de teatru, decernări de premii pentru cetățenii merituoși ai orașului, concerte în aer liber, expoziții și lansări de carte s-au desfășurat într-un ritm alert. Locuitorii s-au relaxat la mici și bere Panairul nu a trecut fără ca localnicii să se bucure de produsele culinare, de pastrama și micii făcuți la grătar, de berea și vinul fiert, care au încălzit, alături de muzica vedetelor, serile reci de octombrie. Săptămâna Panairului a fost una de relaxare și distracție pentru locuitori. Cu mic cu mare, aceștia au ieșit în oraș să ia parte, fiecare, la activitățile care i-au atras mai mult. Seara, fumul grătarelor și mirosul vinului fiert i-au chemat pe oameni la standurile din zona Pătrățel, special amenajate pentru sărbătoare. „Ne-au plăcut concertele, au fost formații mult mai bune ca anul trecut“ sau „a fost frumos, am avut prilej de distracție“, au fost câteva din părerile comune ale medgidienilor. Standurile au fost neîncăpătoare pentru mulțimea de la Panair Deși, în general, oamenii au fost încântați de surprizele pregătite de organizatori, totuși, unii spun că era loc de mai bine. „Ar fi fost mai frumos dacă se organiza în centrul orașului, acolo era mai bine, se puteau amenaja și mai multe standuri”, este de părere Georgiana, o localnică de 35 de ani. Ce e drept, numărul standurilor a făcut cu greu față cererilor venite din partea mulțimii. „Mi-au plăcut toate formațiile care au cântat, am venit special pentru Voltaj și Activ, dar și să mănânc mici cu prietenii”, ne-a spus Andrei C., un tânăr petrecăreț. Momentul mult așteptat - focurile de artificii Focurile de artificii, așteptate de cei mai mulți dintre oamenii prezenți sâmbătă seara la Panair, și în special de cei mici, au reprezentat momentul final al sărbătorii. Organizatorii au pregătit un frumos moment cu artificii pentru a consemna, în istoria orașului, încheierea unei alte ediții a sărbătorii locale, Panairul Medgidiei. 