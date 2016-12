O parte din zidul cetăţii Sarmisegetuza a fost distrusă de un buldozer

O parte din zidul cetății Sarmisegetuza a fost distrusă de un buldozer

Sâmbătă, 09 Iulie 2011

Un buldozer a reușit să distrugă într-o clipă ceea ce n-au reușit adversarii istorici și intemperiile vremii în două mii de ani. O parte din zidul cetății dacice Sarmisegetuza din județul Hunedoara a fost distrusă în timpul amenajării unei parcări în zonă. Dovezi istorice despre viața dacilor au fost astfel definitiv distruse, informează Realitatea.net. Zidul vestic al cetății dacice este distrus pe o lungime de 30 de metri. Bucăți imense de piatra s-au desprins și au căzut. Totul din cauza unor lucrări efectuate necorespunzator."Toată lumea strigă că n-au mașinile unde să parcheze. Ei acuma am făcut și parcarea asta. C ei care ne contesta ar trebui să vadaăce se întâmplă în interiorul cetății și nu în afara cetății", a declarat Mircea Molot, președintele Consiliului Județean Hunedoara. "Din nefericire este un loc absolut fabulos și e păcat că domna Udrea nu are timp să se ocupe. Dacă ar încerca să vină pe tocuri, probabil ca l-ar asfalta", a spus o turistă.De-a lungul timpului, Sarmisegetuza Regia a fost confruntată cu mai multe scandaluri. Pe vremea lui Ceaușescu, un sanctuar întreg a fost distrus pentru a fi construit un heliport, iar in ultimii ani cetatea a fost distrusă de cautătorii de comori dacice.Parcarea de aproape 3.000 de metri pătrați este amenajată chiar lângă zidurile cetății, pe o zonă în care în anii ‘80 au fost găsite urme ale existenței dacilor.