O olimpiadă naţională în condiţii de trei stele

O olimpiadă națională în condiții de trei stele

Cu un buget impresionant, pe măsura importanței sale, dar și a desfășurării de forțe, cea de-a 60-a ediție a Olimpiadei naționale de matematică se va desfășura în județul Constanța, la Liceul Teoretic „Callatis”. Considerată cea mai importantă, ca urmare a numărului de par-ticipanți ce bate toate recordurile în materie, la olimpiadă se vor prezenta 540 de elevi din clasele VII – XII și 110 cadre didactice, toți fiind cazați la hotelul „Doina” (trei stele) din stațiunea Neptun. Să mulțumim partidului? Și pentru că evenimentul trebuia să… învârtă soarele după el, ieri am participat la două conferințe de presă având ca subiect această olimpiadă. Ca și cum cei 13 elevi constănțeni care ne vor reprezenta nu puteau fi invitați de dimineață, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, unde a avut loc prima întâlnire pe această temă cu „generalul” Petrică Miu. Dar pentru că în „republica” Constanța deja s-a înrădăcinat ritualul de a-i prezenta Nicușorului „calculator” recunoș-tință „veșnică” pentru implicarea sa în sprijinirea educației, am revenit la ora 14 la Consiliul Județean Constanța pentru o altă conferință de presă. Știm și de ce: pentru că din cele 3 miliarde lei ce se vor cheltui pentru organizarea acestei mega-olimpiade, jumătate a fost „oferită” de CJC. Și, pentru că tot suntem la capitolul financiar, mai trebuie spus că doar 900 milioane lei sunt din partea Ministerului Educației, cu restul sumei, până la concu-rența a 3 miliarde lei, alăturându-se două primării constănțene. Și pentru că sigur vă veți întreba de ce atâta bănet, conform programului oferit de inspectorul general al ISJ, cei 600 de oaspeți vor avea parte și de numeroase vizite în județ, la obiective de importanță istorică, cum este, de exemplu, monumentul de la Adamclisi – Tropaeum Traiani, de la a cărui ridicare se împlinesc anul acesta 1900 de ani. Premiile acordate de MECI, ministrul Ecaterina Andronescu în persoană sosind miercuri, 15 aprilie, la Neptun, sunt urmă-toarele: 30 premii și 260 mențiuni (conform OMECT nr. 3216 din 13.02.2008), adică premiul 1 - 120 lei, premiul al II-lea - 90 lei, premiul al III-lea - 65 lei, mențiune 50 lei (cinci premii/an de studiu) 30 de medalii de aur (cinci medalii/an de studiu) Premiu pentru cea mai ingenioasă soluție (an de studiu) Premiu pentru cel mai bun rezultat pe județ Premiu pentru cel mai bun rezultat la gimnaziu Premiu pentru cel mai bun rezultat la liceu Premiu pentru punctaj maxim (dacă există, pe an de studiu) Premiu pentru întreaga activitate la Olimpiadele Inter-naționale de Matematică (pentru un elev de clasa a XII-a). Cei 13 matematicieni de la malul mării Vlad Coșoreanu, clasa a VII-a, și Răzvan Moise, clasa a VIII, de la Liceul Teoretic „Ovidius”, Andrei Velicu, clasa a XI-a, Luca Mateescu, clasa a X-a, Memet Arif, clasa a X-a, Andrei Cocolea, clasa a XI-a, Aida Delcea, clasa a IX-a, Dana Pisică, clasa a IX-a, Cosmin Burtea, clasa a XII-a, Eduard Mucilianu, clasa a X-a, Mihai Popescu, clasa a VIII-a, Monica Păun, clasa a X-a, toți de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Aurelian Minuță, clasa a X-a, Liceul Internațional de Informatică. Nu sunt nici pe departe niște tocilari, ci mai repede i-am asocia cu rockerii generației post-revoluție. Despre ei a vorbit la superlativ prof. Gheorghe Andrei, „antrenorul” celor de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” o somitate a matematicii nu numai în plan regional, invitat de onoare al olimpiadei, care-și dorește înființarea și la Constanța a unor clase de elevi de excepție, care așa cum afirma, trebuie „hrăniți” la alte cote. Cei pe care i-am cunoscut ieri sunt genul de elevi cărora, dacă nu le dai de lucru, se simt inutili: „dacă ajungi să lucrezi cu ei exerciții ușoare, încep să nu mai dea atenție. E foarte greu și ca profesor să le faci față!”.