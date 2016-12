O nouă vrăjeală electorală? Cresc salariile profesorilor!

Zilele acestea, Guvernul României și liderii sindicatelor din învățământul românesc au semnat un acord năucitor de favorabil breslei din educație, care se adaugă parcă „mănușă“ celor 700 lei ce urmează să intre, cât de curând, în conturile profesorilor.În frunte cu prim-ministrul Victor Ponta, care este cap de listă la semnături, Guvernul se angajează ca, în perioada următoare, să adopte măsuri de natură să vină în sprijinul învățământului românesc. Multe dintre acestea le-am recunoscut în cerințele pe care ani de-a rândul sindicaliștii le-au adresat guvernanților. Cum ar fi deblocarea a cel puțin 2.500 de posturi didactice auxiliare și nedidactice, creșteri de salarii ale personalului didactic de 30% în decurs de trei ani, începând cu 1 martie 2015 (în șase tranșe de câte 5%), și de 35% pentru cel nedidactic, în decurs de doi ani, pensionarea la cerere a personalului didactic de predare cu vechime de cel puțin 34 ani cu 3 ani înainte, fără diminuarea cuantumului pensiei. Ba chiar și stipularea anuală, în Legea bugetului de stat, a obligației autorităților administrației publice locale de a deconta, cu prioritate, cheltuielile de navetă ale personalului didactic.În total, sunt 17 puncte în acest acord care prevede și termene de… execuție și care este parafat și de cei trei lideri sindicali: FSLI - Simion Hăncescu, „Spiru Haret” - Marius-Ovidiu Nistor, „Alma Mater” - Anton Hadăr, și de președintele Consiliului Național al Rectorilor - Sorin Mihai Cîmpeanu.Dacă de discursurile populiste ale celor trei lideri naționali ne-am săturat, am încercat să aflăm de la universitarul Cîmpeanu cum s-a ajuns la această „pace” cu Guvernul.„Acest acord a fost semnat în urma unor negocieri lungi și aprige și, din moment ce l-am semnat, am încrederea că se va merge până la capăt cu îndeplinirea celor asumate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin Cîmpeanu.Întrebat dacă s-a luat în… calcul și alternativa ca Victor Ponta să piardă alegerile prezidențiale, universitarul a afirmat că, din câte știe el, guvernul nu se schimbă imediat după alegerea noului președinte.Și pentru că vestea cu cei 150 euro alocați profesorilor a fost adusă de ministrul Educației, Remus Pricopie, la Congresul Național al Învățătorilor, l-am întrebat pe Viorel Dolha, președintele Asociației Generale a Învățătorilor, cum i se par prevederile acestui acord.„Am oareșicari îndoieli, pentru că prea e de bine. Chiar suspect de favorabile. Dar poate că și-au dat seama în sfârșit că salariile din educație nu au mai crescut de cinci ani. Să nu uităm că ministrul atunci când a promis cei 150 euro a promis și abecedare noi copiilor pe bănci la început de an școlar și toată lumea știe ce s-a întâmplat”, a mai adăugat Viorel Dolha.v v vÎn plan local, liderul SLSIP Constanța, Mitică Iosif, declara, ieri, pentru „Cuget Liber”, că majoritatea măsurilor din acest acord sunt solicitări pe care le-au propus ani de zile.„Pe mine mă interesează când vom reuși să le punem în aplicare. Ne-am fript de atâtea ori că n-o să cred în ele decât atunci când le voi vedea aplicate. Dacă ne păcălesc și de data asta, o să avem grijă și noi, că doar alegeri vor mai fi. Și apropo de alegeri, nu am dat și nu voi da nicio sugestie colegilor mei cum să voteze, pentru că sunt convins că fiecare știe deja ce are de făcut”, a conchis Mitică Iosif.Pentru cei interesați să consulte promisiunile electorale, acordul este postat pe site-ul oficial al Inspectoratului Școlar Județean Constanța.