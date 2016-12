O nouă mostră de prostie şi nesimţire. „Vedeţi-vă de note şi de absenţe şi mai lăsaţi tupeul!“

Consiliul elevilor încearcă un nou scandal

O nouă mostră de prostie și nesimțire. „Vedeți-vă de note și de absențe și mai lăsați tupeul!“

Directorul Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova, prof. Alexandru Bujeniță, este un cadru didactic prea apreciat în sistemul constănțean de învățământ ca să poată fi plasat în centrul unui scandal provocat de propriii elevi.Zilele trecute, auto-proclamatul Consiliu Județean al Elevilor constănțeni, prezidat de interimarul de-a VIII-a Constantin Alexandru Manda, trimitea presei un nou comunicat „belicos”: „Ceea ce s-a întâmplat în Hârșova este regretabil, am luat legătura cu condu-cerea Consiliului Elevilor din Liceul «Ioan Cotovu» și i-am asigurat de tot sprijinul meu și al organizației. Mâine voi lua legătura cu directorul liceului, iar până la sfârșitul săptămânii mă voi deplasa personal în Hârșova. De asemenea, în cazul în care situația degenerează, luăm în calcul depunerea unei sesizări la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova”, declara președintele interimar al Consiliului Județean al Elevilor Constanța.„A fost o neînțelegere, au exagerat colegii mei“Problema de la care a plecat toată această tevatură se leagă de intenția de introducere a uniformelor școlare și la Liceul „Ioan Cotovu”, Consiliul Școlar al Elevilor ripostând cu o petiție semnată, chipurile, de 400 de elevi care se împotrivesc deciziei.Ca o ironie a sorții, ieri, directorul Alexandru Bujeniță se afla la Brașov, împreună cu Iuliana Lazăr, liderul elevilor de la „Cotovu”, și o delegație din Turcia, care efectuează o vizită în cadrul unui proiect european.„Decizia de a se introduce uniforme apar-ține asociației de părinți”, a ținut să ne precizeze din capul locului prof. Bujeniță. „E o pro-blemă delicată, dar care nu intră în atribuțiile și în decizia elevilor. Ei să-și vadă de absențe și de note și s-o lase mai ușor cu tupeul, mai ales când au o situație școlară atât de incertă”, a adăugat același manager.În dorința de a afla ce fel de elev este liderul Iuliana Lazăr, am discutat și cu dirigintele clasei a IX-a, prof. Petcu Oancea: „Se află undeva la mijlocul clasamentului, într-un colectiv foarte bun, în care ultima medie cu care s-a intrat a fost 8. Din păcate, are probleme cu absențele, fiind la limita regulamentului în ceea ce privește nota la purtare”, a declarat prof. Oancea.În cele din urmă, am stat de vorbă și cu eleva Iuliana Lazăr, care regreta cele întâmplate: „A fost o neînțelegere care a ajuns la un nivel mai mare. Eu i-am rugat să se potolească, dar era prea târziu”. Întrebată cum justifică numărul mare de absențe nemotivate pe care le-a adunat în catalog, eleva Lazăr a afirmat că a desfășurat numeroase activități, dar și că are probleme de sănătate.Cine are nevoie de asemenea lideri?În finalul comunicatului trimis presei se arată: „CJE Constanța se solidarizează pe această cale cu elevii din Liceul Teoretic «Ioan Cotovu» și vom susține acțiunea lor împotriva introducerii uniformelor, acestea afectând individualitatea și dreptul la dezvoltare personală a elevilor constănțeni”.Dar cu absențele nemotivate cum rămâne și cu notele din catalog pentru care unii lideri ai elevilor sunt o rușine? Așteptăm un drept la replică și la această interpelare.