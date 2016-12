O nouă materie la clasele a XI-a şi a XII-a!

3

Copii chinuiti degeaba

Acuma depinde de cine scrie istoria asta. Materialul didactic poate fi foarte usor transformat in materie de indoctrinare cu falsuri,de transformare a mentalului tinerilor in ceva de tip nord-corean. Starea complet decazuta a conducerii tarii nu da incredere ca initiativele de tip educational politico-istoric cu referire la perioada de dupa 1989, respecta adevarul. Vor fi niste materii care doar vor chinui mai mult viata elevilor,ei fiind din fericire de data asta,cu gandul la buci si bautura,elemente mai sanatoase decat indoctrinarile care sa-i aduca la stadiul de sclavi lasi ca pe parintii lor,care nu ies in strada nici daca le reguleaza cineva nevestele, conform unor eventuale legi tampite ca multe altele. Istoria recenta poate va fi scrisa cu respectarea adevarului,dupa ce mor efectiv cei din generatia conducatoare actuala si parte din urmasii lor. Cam la 30-4o de ani de la decesul nostru ca generatie intreaga,stranepotii poate vor fi in stare sa scrie o istorie cu falsuri mai putine.