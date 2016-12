O nouă lovitură la... Palat? De ce a devenit Palatul Copiilor o miză atât de mare pentru alianţa PSD-PMP

3

Ma uimiti doamna Anghel...ma uimiti. In sfrsit! Cel putin dubioasa atentia diferitelor forme de administratie locala asupra Palatului, intr-adevar. Daca vor reusi ei, se va creea un precedent in tara, urmand mai mult ca sigur ca si alti "binefacatori" alesi locali sa preia terenuri/ Palate din alte judete, sa mute copii in cartiere marginase pentru a face loc "reabilitarilor" si ulterior a le inchiria/ concesiona ( bunurile mobile si imobile). Multi dintre parinti vor renunta in a-si duce copii in cine stie ce cartiere marginase, in special cei modesti dpdv financiar. Nu e chiar asa greu sa intelegi ce se doreste de fapt, doar trebuie sa deschizi ochii si sa nu fii naiv, sa nu mai crezi ca tot ce se propune sau se face din pacate uneori, e spre binele tau. De exemplu: stiati ca tot parcul din Tabacarie are PUZ, ca pe tot Bd. Lapusneanu pana la Melody se intentiona a se construi blocuri, ca pana si Arhiepiscopia aveau in plan 4 constructii ( pentru pelerini..cica) in acest parc?...Auri sacra fames. Traducere: Blestemata foame de aur! Virgil, Aeneis (Eneida)