O nouă întâlnire din seria colocviilor INSAE

În sala de consiliu a Universității „Ovidius”, vineri, 25 noiembrie, începând cu ora 16, va avea loc colocviul pe tema problemei îmbunătățirii eficienței energetice în întreprinderi în vederea creșterii competitivității și dezvoltarea de afaceri durabile. Organizat de Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie (INSAE) din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, evenimentul face parte din seria colocviilor INSAE care au scopul de a asigura o platformă de discuții și de schimb de bune practici între instituții de învățământ superior, autorități publice și reprezentanți ai mediului de afaceri, având totodată un puternic rol de instruire prin participarea grupurilor de studenți din cinci țări riverane Mării Negre. Evenimentul va prilejui o nouă conexiune cu instituțiile partenere ale proiectului ARGOS (BSUN Joint Master Degree Study Program on the Management of Renewable Energy Sources): Universitatea Națională Taurida din Simferopol, Crimeea, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, Universitatea Tehnică din Varna și Universitatea Tehnică din Istanbul. Lucrările colocviului vor fi transmise live pe internet, sistemul de e-conferință fiind integrat în portalul www.unai-sustainability.org la pagina „Live Conferences”.Alături de cadre didactice și specialiști în domeniul conservării energiei, evenimentul se va bucura și de prezența directorului de cercetare-dezvoltare al S.C. Quartz Matrix SRL, ing. Bogdan Teodorescu, care va susține o prelegere pe tema sistemelor de management energetic. Colocviile INSAE vor continua pe toată perioada anului universitar cu o serie de alte subiecte de actualitate.