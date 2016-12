O nouă ediţie a Festivalului de Teatru pentru copii "Arlechino"

O nouă ediție a Festivalului de Teatru pentru copii "Arlechino"

Casa de Cultură „Mihai Vasile” din Agigea va găzdui, săptămâna viitoare, Festivalul de Teatru pentru copii „Arlechino”, ajuns la ediția a IV-a, organizat de Centrul de zi Agigea și Școala Gimnazială „Ion Borcea” Agigea, în par-teneriat cu Biblioteca Comu-nală Agigea și cu sprijinul sponsorului principal Rotary Club Cetatea Tomis Constanța.Scopul acestui proiect este valorificarea potențialului creativ al copiilor, precum și încurajarea colaborărilor în rândul comunității.Anul acesta, sunt înscriși peste 250 de elevi, provenind din 18 instituții de învățământ. Noutatea acestei ediții este introducerea a două noi secțiuni în concurs, respectiv confecționare de afiș și marionete.Președintele juriului din acest an este Iulian Talianu, poet și membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar prezentator și moderator al emoțiilor participanților la festival va fi actorul constănțean Dan Cojocaru.Festivalul de Teatru pentru copii „Arlechino” este un proiect care are la bază ideea educației și învățării de comportamente dezirabile prin metode și tehnici folosite în arta spectacolului de teatru.În cadrul evenimentului, va avea loc expoziția cu vânzare de obiecte realizate manual de către copiii din Centrul de zi Agigea sub sloganul „Dă valoare unei dorințe de copil!”. Toți cei prezenți vor putea achi-ziționa astfel de obiecte, fondurile strânse din vânzarea lor fiind destinate organizării de activități de recreere și so-cializare pentru beneficiarii ser-viciilor oferite de către Centrul de zi Agigea.Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 aprilie, la ora 14, în cadrul Casei de Cultură din Agigea.