"O noapte la Veneţia", în deschiderea Festivalului Muzicii şi Dansului

"O noapte la Veneția", în deschiderea Festivalului Muzicii și Dansului

Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului își ridică cortina, duminică 25 octombrie, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Iubitorii operetei vor urmări în prima zi de festival, pe 25 octombrie, de la ora 18.30, „O noapte la Veneția”, de Johann Strauss-fiul, sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu.Pe 29 octombrie, de la 18.30, tenorul Vasile Moldoveanu, artistul român cu cele mai multe reprezentații din istoria modernă a Metropolitan Opera din New York, va fi celebrat la Constanța, de altfel orașul natal al artistului. Acesta va primi din partea TNOB un premiu onorific pentru întreaga activitate.O Gală a Tenorilor va avea loc pe 20 noiembrie. Florin Diaconescu va fi aniversat, la împlinirea a 50 de ani de activitate, pe scena de la Constanța.Două spectacole de balet speciale: „Giselle”, de Adolphe Adam - 7 noiembrie și „Peer Gynt”, de Edvard Grieg vor putea fi urmărite de iubitorii dansului. Traviata (1 noiembrie), Aida (15 noiembrie), Turandot (22 noiembrie) nu vor lipsi nici ele din programul festivalului.Melomanii sunt invitați pe 6 noiembrie la un concert simfonic sub bagheta maestrului Gabriel Voicu din Germania, avându-l ca solist pe violonistul Sebastian Tegzeșiu.Concertul pop-rock simfonic „A Whole New World”, cu Ionuț Pascu la pupitrul dirijoral va avea loc pe 8 noiembrie. Pe 14 noiembrie, actrița Anca Sigartău va prezenta „Cinema Paradiso”, cu soliști lirici din București și balerini din Timișoara.Capodopera genului vocal-simfonic „Carmina Burana”, de Carl Orff, sub bagheta maestrului Radu Ciorei, va încheia festivalul, pe 29 noiembrie.