O mare enigmă: de la media generală 7 la dezastrul de la bac

Ieri după-amiază, conducerea Ministerului Educației a băgat în videoconferință Inspectoratul Școlar Județean Constanța, pe marginea unui studiu comparativ considerat irelevant de majoritatea directorilor de unități de învățământ. Printr-o adresă „fulger” sosită la ISJ Constanța, pe 8 noiembrie, Ministerul Educației solicita, până aseară, un studiu comparativ privind mediile generale și mediile de bacalaureat ale absolvenților de liceu din seria 2011 care au susținut examenul în sesiunile anului 2011. Mai precis, se solicita numărul de absolvenți cu media generală peste 7 și, dintre aceștia, câți au fost respinși. Studiind raportările, am descoperit că, din 178 de absolvenți cu media peste 7, la Liceul „Lazăr Edeleanu” din Năvodari, 85 nu au luat bacul, la Liceul „Emil Racoviță” din Techirghiol, din 40 de medii peste 7, nu au promovat 17, la Grupul Școlar Ostrov, din 26 de absolvenți, 23 au fost respinși, la Grupul Școlar Cogealac, din 27 de absolvenți, au fost respinși 22, la Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, din 82 cu medii peste 7, nu au fost admiși 70, la Colegiul Tehnic Pontica, din 132, nu au reușit 100, la Grupul Școlar Topraisar, din 66, au fost respinși 61, la Grupul Școlar „Gheorghe Duca”, din 119, au picat 102 absolvenți cu media generală peste 7 și lista poate continua așa mult și bine. Dar cui îi folosește? Un studiu absolut irelevant Nu e greu de intuit că ministerul își dorește să demonstreze că, de-a lungul anilor de școală, profesorii au dat dovadă de o mărinimie exagerată și le-au pus liceenilor note mult prea mari, fapt, chipurile, demonstrat de calamitatea de la Bacalaureatul 2011. Și n-ar fi chiar falsă afirmația, mai ales în anumite instituții „periferice”, unde mai studiază și candidați trecuți de prima tinerețe, dar care nu sunt într-un număr determinant. Totuși, cadrele didactice nu sunt deloc de acord cu ceea ce ar putea rezulta din acest studiu. Prof. Vicențiu Geoglovan, director adjunct al Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, l-a demontat pas cu pas, demonstrându-i… inutilitatea: „În primul rând, copiii noștri studiază foarte multe materii care nu se cer la bacalaureat. Apoi, notele de la disciplinele de examen nu pot fi aceleași, pentru că nici programa de bac nu este identică cu cea de curs. Spre exemplu, la matematică, din trei subiecte, absolventul îl rezolvă bine pe cel de clasa a XII-a, unde a avut media peste 7, dar pe celelalte din restul anilor nu le duce la capăt și obține astfel nota 3. Și atunci, unde este relevanța? Plus că acum ni se vor solicita planuri de măsuri remediale pe marginea acestor rezultate, dar care nu se raportează la același eșantion de elevi. Dacă ni se solicitau opinii pentru îmbunătățirea programei, era cu totul altceva, dar să lucrezi pe eșantioane trecute de elevi nu văd cui îi folosește”. De aceeași părere a fost și prof. Ion Ionașcu, directorul Liceului „Lazăr Edeleanu” din Năvodari: „Era cu totul altceva, poate, dacă ni se cereau mediile la materiile strict de examen de bacalaureat. Dar aici sunt multe necunoscute. Plus că una este nota din catalog pe care elevul o primește când este ascultat la oral și alta este emoția din fața hârtiei de examen. Și nu se opresc aici aspectele”. Și ceilalți directori cu care am discutat au susținut aceeași idee, și anume că cele două coordonate ale studiului nu se pot compara și că această notă formalistă în care tratează ministerul de la începutul anului școlar învățământul nu face decât să aducă la disperare cadrele didactice transformate în birocrați. Vă propunem să comentați pe site-ul „Cuget Liber” cum vi se pare ideea acestui studiu comparativ inițiat de Ministerul Educației. Considerați că ajută cu ceva pentru evitarea unui nou dezastru la Bacalaureatul 2012?