O lume întreagă, în DOLIU! Marele actor Omar Sharif a încetat din viaţă

O lume întreagă, în DOLIU! Marele actor Omar Sharif a încetat din viață

Ştire online publicată Vineri, 10 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Omar Sharif, actorul cunoscut pentru rolurile din marile filme Lawrence of Arabia (1962) sau Doctor Zhivago (1965) a murit la vîrsta de 83 de ani, anunță alarabiya.net.Actorul Omar Sharif suferea de maladia Alzheimer, veste anunțată de fiul său Tarek El-Sharif într-un interviu acordat ziarului spaniol El Mundo, în urmă cu câteva luni, potrivit Agerpres."Tatăl meu suferă de Alzheimer. Este dificil de determinat stadiul bolii. Uneori merge bine iar alteori este complet dezorientat. În mod evident, boala se va agrava", a dezvăluit Tarek El-Sharif, singurul fiu al lui Omar Sharif. Această boală îl ține departe de studiourile de film pe legendarul actor în vârsta de 83 de ani, a precizat fiul său la momentul respectiv.Născut în 1932, la Alexandria în Egipt, din părinți de origine libaneză și siriană, Omar Sharif a fost licențiat în matematică și fizică al Universității din Cairo și a lucrat apoi timp de cinci ani în afacerile de comerț cu lemn prețios ale tatălui său, după care a studiat actoria la Academia Regală de Artă Dramatică (Royal Academy of Dramatic Art) din Londra. Devenit actor, el se remarcă în Egipt ca stea cinematografică, fiind vedetă în 26 de filme. El a cunoscut apoi, în 1962, un succes deosebit în filmul "Lawrence al Arabiei", al lui Lean David, în care a interpretat rolul prințului deșertului Ali Ibn Kharis, alături de Peter O'Toole, care a jucat rolul eroului T.E.Lawrence, un tânăr locotenent din armata britanică din timpul Primului Război Mondial care ajunge să intre în slujba Prințului Feisal, liderul unei armate arabe. Omar Sharif a primit Globul de Aur pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar în 1963 și o nominalizare la Oscar în același an.