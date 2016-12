O lucrare de referinţă pentru istoria Dobrogei a fost lansată la Biblioteca Judeţeană

O lucrare de referință pentru istoria Dobrogei a fost lansată la Biblioteca Județeană

Lucrarea „Dobrogea 1884-1885 în 31 de răspunsuri ale comunelor la Chestionarul Hașdeu”, realizată de filologul Liliana Lazia și de istoricul Gheorghe Dumitrașcu, a fost lansată vineri, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman”. În fața unui public interesat de istoria dobrogeană, prezidiul evenimentului a fost compus din cei doi autori, cărora li s-au alăturat dr. Corina Apostoleanu (Biblioteca Județeană „I.N Roman”), prof. univ. dr. Marian Cojoc, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, prof. univ. dr. Nicolae Rotund (Universitatea „Ovidius”) și Ion Popișteanu, directorul editurii Ex Ponto. Despre lucrarea apărută la editura Ex Ponto, dar și despre opera lăsată moștenire de Bogdan Petriceicu Hașdeu a vorbit Ion Popișteanu, care a subliniat eforturile depuse de cărturar în zona lingvisticii: „Limba națională, arăta Hașdeu, se formează pe baza unui dialect aflat în condiții «mai favorabile» și se îmbogățește cu elemente din toate dialectele. Când dintre mai multe dialecte unul dintre ele reușește să aparțină oficialității, în special școlii, graiurile provinciale se modelează după el. În acțiunea de unificare a dialectelor, un rol de seamă, spune Hașdeu, revine limbii literare care lucrează la contopirea dialectelor mai ales prin școală și biserică. BP. Hașdeu a rămas un exemplu de neegalat în lingvistica română”. Despre importanța acestei lucrări în spațiul dobrogean a vorbit și prof. univ. dr. Valentin Ciorbea: „Dobrogea, după 1878, a schimbat geopolitica României și a Europei. Puținele izvoare istorice care s-au păstrat ne arată că provincia era destul de săracă, cu sate puține, pustiită de război, cu o populație care va mai reveni, în parte. Ceea ce ne lipește sunt tocmai sursele istorice autentice. Or, iată că la șase ani vine acest demers extraordinar al lui Hașdeu, un om care a făcut multe pentru cultura română, care a dus la capăt multe proiecte, un om cu o personalitate excepțională. Nu putem scrie istoria Dobrogei deoarece încă mai avem de adunat foarte multe documente răspândite după 1878. Cu atât mai mare este meritul celor doi distinși intelectuali constănțeni, care ne prezintă acest izvor indispensabil pentru noi”. Lucrarea însumează peste 570 de pagini și beneficiază de o prefață semnată de dr. Corina Apostoleanu. Sunt cuprinse considerații istorice asupra chestionarului lui Hașdeu, realizate de prof. univ. dr. Gheorghe Dumitrașcu și aprecieri demografice și lingvistice ale dr. Liliana Lazia, la final fiind prezentată o listă a intelectualilor din Dobrogea perioadă analizată. „Apreciem munca titanică a autorilor, cu atât mai mult cu cât ei au epuizat toate sursele istoriografice adiacente domeniului. Considerăm această lucrare drept una din cărțile fundamentale publicate de editura Ex Ponto în anul de curând încheiat”, a concluzionat Ion Popișteanu.