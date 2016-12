O lansare de pomină

Ştire online publicată Vineri, 11 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

10 decembrie, iarnă blândă, drum bun, Constanța – Fetești, cinci „cuci” pornesc spre o lansare de carte „Faima zilelor trăite!” de Radu Munteanu. La volan, Ionuț Țucă, domn procuror, copilot Ananie Gagniuc, echipa din spate, Dan Norea, Petru Brumă și Leonte Năstase. Voie bună, cale bătută, va fi literatură, va fi umor, poate și-o băută...La „Lumina”, casa de cultură din Fetești, lume multă, iubitori de literatură, profesori, elevi de liceu, atmosferă plăcută, ambient. Sosește și Laurențiu Ghiță, redactor șef la revista „Epigrama” Și-a făcut, în periplu București – Năvodari, o „portiță” și vine să participe la eveniment. Ne întâmpină doamna directoare Mariana Călin, toată un zâmbet! O profesoară de română continuă lectura unui text, apoi elevi ai liceului „Carol I” își prezintă din creațiile literare. Încântare! Așa am debutat și eu, acum...45 de ani! Sunt delegat ca moderator. Evident, o iau pe...umor: "Faima zilelor trăite" este o carte groasă, precum situația, cu umor gras, precum eu și amicul meu, Radu Munteanu, care m-a șarjat cu o epigramă ce mi-a mers la inimioară: ”Lui Ananie Gagniuc. Bat trei pași de defilare / Îmi duc mâna la chipiu / Pup drapelul...sar în mare / Eu...Gagniuc aș vrea să fiu!” Fapt pentru care iată-mă, să-i fac statuie lui Munteanu, deși trebuie mult ciment... În „Faima zilelor trăite” nu prea scrie de fostele iubite, de violurile săvârșite, de paharele ciordite pe la hanuri, de chiolhanuri și nici faptele mărturisite, de cât a furat de la stat! Cartea conține o succesiune de întâmplări trăite de autor, ici-colo povestite cu umor, mă bucur s-o primesc, ca dar, de moș Crăciun. O s-o citesc în noaptea de revelion. Dragă Radu, iată ce-au scris alții despre apariția unei cărți, nu neapărat cu referire la a ta: Unui autor, la lansare (Liviu Kaiter) “Despre autor și carte / La lansare se cuvine / Ca și despre morți, în parte / Să-i vorbești numai de bine!” Dintre cuci intervine Dan Norea și șarjează: “Am citit cartea ca pe-un roman polițist. La romane, chiar fără imagini / Detectez, din start, esențialul: / După maxim două sau trei pagini / Văd că autoru-i criminalul!” Norică din nou îl urzică: E un volum impresionant. Chiar azi dau zor să îl citesc / La iarnă, geruri nepoftite / Mă vor sili să mă-ncălzesc / Cu „Faima zilelor trăite”...Ia cuvântul (cu tot avântul) Petru Brumă (care brumă e-nlocuită de-acum de zăpadă) și citește din cartea sa de „Brumărele” creația „Trăiți!”, pe care o completează cu „Trăiți înalt și drept, ca bradu’ și-o s-ajungeți pân’ la Marte / Trăiți cu faimă, zice Radu Munteanu-n propria sa carte / Trăiți cum vă dictează clanu’, ademeniți de zeul Ban / Trăiți ca Nelu Mexicanu și-a lui Crinuță Dumitrean / Trăiți cu cine vreți, cu cine vă vrea / Trăiți fără ambiții / Trăiți ca să vă fie bine...Dar nu trăiți punând condiții!” Aplauze!Urmeazã simpaticul procuror Ionuþ-Daniel Þucã. ªi el ºarjeazã: “Citind romanul, spun cu spaimã, / Dar ºi c-un pic de întristare: / Sunt pline zilele de faimã, / Doar autorul faimã n-are.” Apoi, fiindcã autorul povesteºte în carte întâmplãri din armatã: “Aproape cã m-apucã plânsul: / Armata bravului popor / În loc sã scoatã om dintr-însul / Fãcu, se pare, scriitor.” Din nou, faultat: “Cu simþurile rãzvrãtite, / O spun la modul legendat: / Când zilele-s deja trãite, / ªi autoru-i expirat.” Final, “Cum cinci volume el a scris / ªi îºi aºteaptã azi rãsplata, / O spun ºi eu aici, deschis, / Cã cincinalul este gata.” În tot acest timp, al “forfecãrii” cãrþii, neobositul caricaturist ºi portretist Leone Nãstase deseneazã chipuri din salã, inclusiv pe “împricinat”, conform fotografiei anexate.Din spate, iese Laurenþiu Ghiþã ºi marcheazã (urmeazã, n-am textul, Laur...posteazã!)Final, dupã atâta vorbã...ciorbã, o tãrie - rãchie, literaturã - fripturã ºi vin divin. Din plin!