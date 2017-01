„O istorie în cretă - Complexul Rupestru de la Basarabi“

Muzeul Național de Istorie a României va găzdui, pe 18 decembrie, expoziția temporară „O istorie în cretă - Complexul Rupestru de la Basarabi“, ocazionată de aniversarea a 50 de ani de la descoperirea acestui monument unic în Europa. Parteneri ai evenimentului sunt Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“ și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Institutul Național al Monumentelor Istorice, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Columbia University in New York City și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare de Optoelectronică. Expoziția va oferi publicului posibilitatea cunoașterii unei serii de interesante mărturii arheologice descoperite aici - majoritatea expuse pentru prima dată -, însoțite de o propunere modernă de reconstituire a celei mai bine păstrate porțiuni a acestui monument, precum și de numeroase imagini de arhivă dar și recente legate de cercetarea și conservarea sa, anunță Muzeul Național de Istorie a României. Această expoziție - cu caracter aniversar și documentar deopotrivă - propune o abordare nouă cu privire la fenomenul istoric al creștinării spațiului dintre Dunăre și Marea Neagră, fiind elaborată din perspectiva readucerii în actualitate a monumentului descoperit la Murfatlar-Basarabi. Va fi prezentat publicului larg și specialiștilor un inedit material documentar, constituit din fotografii și planuri de arhivă, din timpul săpăturilor arheologice din anii ’50-’60, dar și din înregistrări recente, din anii 2004-2007 (fotografii, relevee etc.). Principalele secțiuni urmăresc ilustrarea unei tematici ample dedicate istoricului cercetărilor, carierelor de cretă din imediata apropiere a bisericuțelor, locuirii din cadrul complexului rupestru, elementelor de ordin funerar, spațiului religios (cea mai importantă secțiune a expoziției, ce va cuprinde și o reconstituire în mărime naturală a bisericuței B1, mai bine păstrată și care a suferit cele mai puține intervenții moderne) și - nu în ultimul rând - problemelor de restaurare și conservare a complexului de la Murfatlar - Basarabi. Totodată, expoziția beneficiază și de o pagină proprie de internet, cu toate detaliile privind modul de expunere și de realizare; o provocare pentru public, având în vedere că sunt prezentate atât foto-arhive, cât și noi metode de expunere, ce redau fidel un traseu de vizitare prin Bisericuțele de cretă. Dintre toate monumentele rupestre existente pe teritoriul Dobrogei, unul dintre cele mai spectaculoase și mai complexe (datorită materialului în care este săpat, creta) este cel de la Murfatlar-Basarabi. Descoperit în 1957, monumentul a reprezentat o provocare continuă pentru cei implicați în cunoașterea sa. Cercetările efectuate în perioada 1957-1962, prin eforturile reunite ale Institutului de Arheologie și ale Direcției Monumentelor Istorice, de un colectiv compus în principal din arheologul Ion Barnea și arhitectul Virgil Bilciurescu, au acoperit o suprafață de circa 200 x 50 m (neepuizând zona), conducând la descoperirea, pe dealul Tibișir, a unui complex reprezentat atât de cariera de cretă care a furnizat materia primă pentru ridicarea „valului de piatră” pe o anumită porțiune, cât și de așezământul monahal care a funcționat în interiorul ei.