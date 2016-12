"O instituţie grea, dar cu profesori deosebiţi!"

Interviu cu prof. Elena Claudia Vlas, directorul Liceului "Virgil Madgearu":

"O instituție grea, dar cu profesori deosebiți!"

După trei ani în care a condus Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” din Constanța, prof. Janeta Borandă a decis să solicite Inspectoratului Școlar Județean încetarea mandatului său, iar în urma consiliului profesoral ce a avut loc în luna august, a fost aleasă director, în unanimitate, prof. Elena Claudia Vlas. Care de patru ani se află la catedra de limba franceză a acestei instituții, iar în ultimii doi ani a fost metodist pe activități extracurriculare la ISJ.- Rămași într-un con de umbră nemeritat, profesorii de la Liceul „Virgil Madgearu” au merite despre care nu s-a mai scris până acum.- Într-adevăr, numai din perspectiva rezultatelor obținute la sesiunea de Bacalaureat de anul acesta și putem spune că este o performanță. Cu o promovabilitate de 94%, în condițiile în care au existat opt clase de-a XII-a, merită felicitați colegii mei. Și ca o dovadă în plus a recunoașterii de care se bucură acest liceu, ultima medie cu care s-a intrat anul acesta în cele șapte clase de-a IX-a a fost 7,05. Lor li se adaugă alte două clase de-a IX-a de profesională. Mai avem și seral, și postliceală.- O unitate grea, cu 65 de profesori la 36 de clase, cuprinzând toate formele de învățământ, nu pare să fie floare la ureche de condus. Ce credeți că v-a recomandat să fiți votată în unanimitate?- Vă mărturisesc că am trăit o senzație fantastică să văd că lumea chiar mă vrea directorul instituției. Le-am mulțumit și le-am spus că voi fi dreaptă, dar am să și greșesc, pentru că este omenește.Îmi asum, am capacitatea de a-mi recunoaște greșelile, de a-mi cere scuze și de a o lua de la capăt.Probabil că m-a recomandat seriozitatea, capacitatea de muncă, faptul că atunci când iau o hotărâre cântăresc repede și colegii mă percep ca o persoană dreaptă și justă. De când sunt în acest liceu, nu am avut cu nimeni vreun conflict. În toată perioada cât am fost consilier educativ, i-am cooptat pe toți colegii mei în proiecte. Nu au fost numai cei de la teoretice și i-am eliminat pe cei de la tehnice. Imediat cum se anunța proiectul, lansam invitația de a participa la activități, la târgurile expoziționale. Avem parteneriate cu toate tehnologicele din județ, pe toți i-am trimis pe rând, deci nu m-am dus numai eu.- Să înțeleg că veți participa și la iminentul concurs de directori?- Da, nu vreau să-i dezamăgesc pe colegi, care m-au întrebat și le-am spus că voi participa. Este o provocare pentru mine. Nu am frustrări… Și dacă-l iau și dacă nu-l iau, eu tot la fel muncesc, eu tot la fel îmi voi face treaba. Este o chestie care mi se întâmplă acum.- Sunteți membru de partid?- NU!- De ce are nevoie acest liceu?- De mai multă comunicare, de mai multă înțelegere, de răbdarea de a-i asculta pe oameni, mult mai multă, pentru că fiecare are probleme și nu vin cu ele de-acasă. Dar au aici probleme, ca în orice instituție de stat. Chit că îi spui omului că ai să te gândești să-l ajuți și vă spun eu că pleacă altfel, mai senin. Eu sunt un om pozitiv, nu port ranchiună, nu mă cert, nu țip.- Ce vi se pare cel mai greu de când ați preluat mandatul?- Sunt mult prea multe hârtii, mult prea multe lucruri care te fac să te simți departe de menirea ta de dascăl.