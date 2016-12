O elevă de la Şcoala "Jean Bart" face bani din maculatură

La doar 13 ani

O elevă de la Școala "Jean Bart" face bani din maculatură

r Toate fondurile sunt redirecționate către proiecte pentru școalăPreședinta Consiliului Școlar al Elevilor din Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” Constanța, Raluca Aftene, la numai 13 ani, își poate trece deja în portofoliu primul proiect manageriat. Are atâta entuziasm, inițiativă și energie, încât poate molipsi cu ușurință o școală întreagă!Proiectul „Reciclează activ” a fost inițiat, scris și derulat sub coordonarea Ralucăi, în perioada decembrie 2014 - ianuarie 2015. Mai mult de 200 de elevi din școală, părinți și cadre didactice au fost implicați în acest proiect. Au fost colectate, în total, 1.400 kg de maculatură, iar cu bănuții primiți vor fi susținute următoarele proiecte ale Consiliului Școlar al Elevilor din Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” Constanța. Primele trei clase în ordinea implicării în acest proiect au fost premiate, evident, cu cărți. Reciclarea se dovedește o carte mereu câștigătoare…Îi învață cum să reciclezeȘi pentru că proiectul a avut un real succes, nu doar că va fi multiplicat, pe o scară mai largă, ci va fi dezvoltat în direcția educării deprinderilor la elevi de a recicla selectiv gunoiul.„Începând din semestrul al doilea, în școala noastră vor fi adunate zilnic absolut toate hârtiile și depozitate ca deșeuri. Îmi place ceea ce fac, am descoperit cât de importante sunt proiectele și dacă înțelegi logic cum se gândește un proiect, este relativ ușor să-l coordonezi. Cred că nevoia de educație a selectării deșeurilor este una reală și încă puțin dezvoltată în România. Știu că în țările cu o economie dezvoltată situația este diferită. În ce mă privește, vreau ca în școala mea nu doar să nu se mai arunce nicio hârtie, dar să și înțelegem de ce este important să selectăm deșeurile. Și să știți că nu sunt singura cu inițiativă din Consiliul Școlar al Elevilor: fiecare director de departament pregătește un proiect; eu doar am deschis acest drum”, povestește Raluca Aftene.Întrebată cum stă cu timpul pentru studiu, Raluca a răspuns: „Este ciudat, dar cred că am descoperit în vremea din urmă că îmi place tot mai mult școala; mai mult în fiecare zi. Acum îmi ajunge timpul pentru tot - poate sunt mai atentă la clasă, poate sunt mai determinată… îmi este foarte clar că, în calitate de președintă a Consiliului Școlar al Elevilor, sunt un model pentru colegii mei”.În premieră, diplomele acordate câștigătorilor acestui prim concurs, poartă, alături de semnătura directorului și de ștampila oficială a școlii, simbolic, și semnătura managerului de proiect de numai 13 ani.Susținuți de profesoriAm aflat că acești copii lucrează în echipă, că învață să gândească și să analizeze proiecte plecând de la nevoi, că știu să gestioneze resursele pe care le au. Credem că ei sunt un bun exemplu, alături de cadrele didactice care susțin în mod activ Consiliul Școlar al Elevilor: prof. Loredana Busuioc - directorul adjunct, prof. Carmen Butnariu - diriginta Ralucăi, prof. Mihaela Capră - consilierul educativ, prof. Mădălin Roșioru - consilierul de imagine și psiholog Daniela Ghițoiu.Cărțile cu care au fost premiați absolut toți elevii celor trei clase câștigătoare au fost donate de tipografia „Infcon” și Editura „Ex Ponto” Constanța.