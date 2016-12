O comedie actuală - „Mă mut la mama!“

Miercuri, 4 mai, de la ora 19,00, Teatrul de Stat Con-stanța ne invită la spectacolul „Mă mut la mama!”, de Andreas Petrescu și, un pic, Gabriel Fătu. Adriana Tran-dafir interpretează rolul mamei, Andreas Petrescu este Andrei, fratele mai mare, și Gabriel Fătu este Gabriel, fratele cel mic. Scenografia este semnată de Iuliana Gherghescu, iar regia de Gelu Colceag. Doi frați, cu vârste apro-piate de 30 de ani, unul părăsit de soție, iar celălalt înșelat de iubită, hotărăsc să se întoarcă acasă la mama, pentru a continua să trăiască partea cu copilăria. Mama, văduvă fiind, deși este singură în casă, are un iubit… L-a cunoscut la facultate, mama e stu-dentă!!! Când apar băieții acasă, apar și conflictele. În primul rând, apar gelozii pe dormitor, fiecare are senzația că „mămica” îl iubește mai mult pe celălalt, iar ideea că mama are un iubit, că și ea are dreptul la dragoste, la viață, e de neconceput, în mintea celor doi: Mama este MAMA. Și atât!!!... Povestea este o comedie adevărată, o poveste veselă, optimistă, dar cu accente dramatice, o bucățică ruptă din viața de familie a noastră, a tuturor, despre ceea ce ar putea însemna o familie fericită… Sau, drumul spre idealitate, atunci când spe-ranța te învață să trăiești frumos și să te bucuri de fiecare clipă! Multe răsturnări de situație, fiecare încearcă să își marcheze teritoriul, dar, de fiecare dată, cu răbdare și toleranță, cu nervii întinși, dar și cu mult umor, totul se poate rezolva… Prețul biletului este de 25 lei și 15 lei redus pentru elevi, studenți, pensionari. Biletele de pot cumpăra de la Casa de Bilete a Teatrului și on-line, pe www.bilete.ro.