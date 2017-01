O casă mortuară riscă să îi îndepărteze pe enoriaşi de Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“

O casă mortuară riscă să îi îndepărteze pe enoriași de Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena“

În curtea Bisericii „Sf. Împărați Constantin și Elena” a început, de ceva vreme, construcția unei case mortuare. Mai mulți locuitori din zonă au depus, ieri, un protest la Arhiepiscopia Tomisului prin care își manifestă nemulțumirea față de amplasarea noii construcții în imediata apropiere a blocurilor și a unei școli, fără a li se solicita și lor o părere. În plus, există suspiciunea că lucrările nu s-ar derula tocmai conform prevederilor legale, motiv pentru care astăzi, la fața locului se vor deplasa atât reprezentanți ai Arhiepiscopiei, cât și Muzeului de Istorie. Locuitorii din zona bisericii au redactat o petiție către Arhiepisco-pia Tomisului prin care își exprimă nemulțumirile: „Peste 50 de familii de creștin-ortodocși, care locu-iesc în blocurile Armatei și C.F.R., de pe străzile Castanilor, Romulus și Ștefan Mihăileanu își exprimă îngrijorarea și nemulțumirea în legătură cu luarea acestei decizii fără a fi consultate și informate în prealabil”, punctează Valeriu Maschiu, șef de scară. „Trebuia să fim și noi întrebați dacă suntem sau nu de acord cu acest lucru, pentru că suntem o comunitate, mergem la această biserică. Dar nu ne-a întrebat nimeni și ne-au plantat-o peste noapte. Sunt revoltat, mai ales că vor fi cortegii întregi care vor trece pe aici”, ne spune un locuitor din zona bisericii. Vizavi de biserică se află și Școala nr. 11, alt contraargument pe care o parte dintre enoriași îl aduc celor care sunt de acord cu o astfel de construcție în acea zonă - impactul psihologic pe care activitățile funerare îl vor avea asupra copiilor constituie un alt motiv de îngrijorare: „Sunt mulți copii care locuiesc în această zonă, dar mai e și școala, vă dați seamă ce o să fie când vor trece cortegiile. Eu plătesc impozit în plus că stau în zona centrală, și nu vreau să văd cortegii atât de aproape”, a spus Valeriu Maschiu. Ei vorbesc, de asemenea, despre consecințele pe care casa mortuară le va avea și în ceea ce privește comunitatea creștin -ortodoxă: „Sunt oameni care vor deja să se mute din cauza aceasta”, precizează Valeriu Mas-chiu. „Toți enoriașii sunt scanda-lizați de faptul că o casă mortuară se construiește la 8 metri de apartamentele lor”, ne anunță și Claudiu Iliuță, care locuiește, la rândul lui, în zona bisericii. Un alt locuitor trage un semnal de alarmă cu privire la discrepanța arhitecturală care se va produce odată cu construirea casei mortuare: „Strada aceasta are un anumit specific, biserica la fel, gândiți-vă cum va arăta totul odată cu această construcție. Nu văd alt beneficiu în afară de cel financiar pentru luarea acestei decizii”, spune acesta. În schimb, părintele paroh al Bisericii „Sf. Împărați Constantin și Elena” consideră că noua capelă servește intereselor credincioșilor: „Dacă e grădina mea, trebuie să-i spun vecinului cutare sau cutare? Avem 4.000 de credincioși, dacă 1000 nu sunt de acord, eu ce trebuie să fac? Nici pe mine ca preot nu mă dorește toată lumea. Și oricum, facem acest lucru în interesul credin-cioșilor, răspundem doleanțelor lor”, ne spune părintele Constantin Lungu, care e de părere că viitoarea capelă mortuară e necesară pentru adaptarea la standardele euro-pene. Casă mortuară deasupra eventualelor necropole Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” datează din 1938, avându-l ca arhitect pe D. Ionescu Berechet, cel care a proiectat și Capela Militară. Este un monument protejat, având gradul B ca importanță din punct de vedere patrimonial. Pentru orice construc-ție care se desfășoară oriunde în Dobrogea este nevoie de avizul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Constanța (DJCCPCN). Pentru ca acest aviz să fie acordat, este necesară încheierea unui contract de supraveghere între beneficiarul construcției și Muzeul Național de Istorie și Arheologie, contract care trebuie verificat de DJCCPCN. Conform contractului, lucrările trebuie să se desfășoare sub supravegherea unui arheolog, mai ales că există posibilitatea descoperirii unor morminte în zonă. Deși acest contract a fost încheiat, până acum lucrările, efectuate de firma SC Stizo Nuclear SA Cernavodă, nu au beneficiat de observația unui arheolog, conform observațiilor DJCCPCN: „În cadrul deplasărilor pe teren, am constatat că săpăturile nu erau observate de un arheolog. Trebuie să facem ca legea să fie respectată de toată lumea, altfel creăm un precedent”, a spus Daniela Țurcanu Caruțiu, director DJCCPCN. De asemenea, Laura Tudosie, arhitect în cadrul DJCCPCN, ne-a spus că vor fi demarate acțiuni de control în zonă: „Trebuie să vedem dacă au fost respectate obligațiile contractuale”. De asemenea, dr. Gabriel Custurea, directorul Muzeului de Istorie, ne-a spus că va trimite astăzi un arheolog la fața locului. Tot astăzi, Arhiepiscopia Tomisului va trimite la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” o comisie special desemnată pentru a face verificări, în urma petiției trimise de Valeriu Maschiu. Vom prezenta, în ediția de mâine, concluziile celor două instituții cu privire la situația de la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”.