O avere de care ne batem joc! Ruine în loc de turism şi milioane de euro

1

criminalii constantei

26 de ani orasul a fost si este "proprietatea" imbecililor,marlanilor, hotilor si analfabetilor care s-au "rotit" la primarie. acesta este motivul pt. care arata cum arata.restul este onanie verbala. primaria are dreptul sa nationalizeze,contra cost, cladirile neintretinute chiar cu proprietar(iresponsabil). javrele, gen mazare,constantinescu si ceilalti traiesc in adevarate palate, insa casa cu lei fiind proprietatea unui bun prieten al lor sta sa cada.de ce?ptca. interesele sunt comune.acest gen de articol plus cazinoul apar in cuget sistematic, ca "da bine" pt jurnal. ma intreb cum a fost atat de toanta UE sa ne primeasca in gasca ei.?domnilor proprietari si domnilor functionari ,va doresc din tot sufletul sa se prabuseasca o astfel de ruina peste dv. sau familiile dv.nu exisa alta solutie pt a va trezi.