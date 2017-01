Ruinele Cetății Carsium Hârșova

O afacere turistică viabilă pentru cinci elevi de la TELECOM

George Lungu, Cătălin Gegegiu, Alexandru Caracudă, Bogdan Marcu și Dorin Alexandru sunt cei cinci elevi de clasa a XII-a de la Grupul Școlar Industrial de Elec-trotehnică și Telecomunicații care au descoperit, sub îndrumarea prof. Cristina Stoian, că Cetatea Car-sium poate deveni o afacere turistică viabilă. Provocarea a venit din partea British Council și Junior Achievement Romania, în parteneriat cu Microsoft, care au organizat finala națională a Skills for Employability Entrepreneurship Award, într-un format inovator pentru România, pe platforma Microsoft Live Meeting. Tema de lucru a presupus identificarea unei locații cu potențial turistic foarte bun, dar nevalorificat, și găsirea unei soluții de trans-formare a acesteia într-o afacere. Cei cinci liceeni de la Telecom ne-au mărturisit că nu au vizitat Cetatea Carsium, dar au găsit pe internet destule informații și comentarii de la turiștii care au trecut pe acolo. „Am avut la dispoziție 24 de ore să găsim o locație și să facem o propunere preliminară, după care, într-o săptămână, împreună cu prof. Cristina Stoian, am realizat planul de afaceri și prezentarea în limba engleză, care nu trebuia să depășească patru minute”, ne-a declarat liderul George Lungu. Astfel, s-a născut ideea prezervării ruinelor cetății prin împrejmuirea cu un gard de protecție, „plantarea” de panouri informative, chiar plasarea a două plasme pe care să fie proiectate imagini 3D cu istoricul cetății, artefacte, vestimentația acelei vremi. De asemenea, au propus o cursă regulată Constanța - Hârșova și chiar un pachet de prețuri: bilet autocar+intrare cetate - 5 euro, copii sub 14 ani - 1 euro, grupuri mai mari de 10 persoane - 2 euro, iar cei care vin cu mașina personală - 3 euro. Inovative în acest proiect sunt două idei: construirea unui ponton amenajat stil altar pentru oficierea de căsătorii, care pot fi „taxate” corespunzător, dar și închirieri de bărci pentru plimbări pe Dunăre, în dreptul cetății. Un mare accent se pune pe colaborarea cu agențiile de turism atât din Constanța, cât și din țară. Mai mulți turiști, mai puțini șomeri Cele două obiective ale afacerii, estimată la o investiție de circa 200.000 euro, sunt readucerea acestui sit arheologic în atenția turiștilor și reducerea ratei șomajului în Hârșova. Timp de o oră cât am stat de vorbă cu membrii acestui grup de inițiativă, ne-au fost expuse inclusiv perioada de amortizare a investiției, locurile de muncă pe care le creează - ghizi, vânzători bilete intrare, șoferi autocar, operator PC, salvamar, paznici -, pre-cum și extinderea ideii la amplasarea unui bazar pentru suveniruri. Cu acest plan de afaceri, cei cinci elevi de la TELECOM s-au situat pe locul III în plan național și poate că merită atenția autorităților.