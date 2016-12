Nuvelişti, umorişti şi poeţi de liceu, la „Ovidius”

Nuveliști, umoriști și poeți de liceu, la „Ovidius”

La Liceul „Ovidius”, săptămânal, de obicei miercurea, are loc cenaclul literar „Dincolo de cuvinte”. După sfârșitul orelor, pasionații de scris se adună într-o sală de clasă și-și împărtășesc scrierile. Fără teama de a fi criticați însă cu emoții - firești am putea spune.Elevii au început să se întâlnească la cenaclu acum trei ani, ne-a spus Lavinia Gheorghiu, profesoară de franceză în liceu. „Cu ideea a venit Eduard Zalle, (poetul-ofițer pe platformă - n.r.). Am început să spunem la clase și copiii s-au arătat dornici. Le place că-și pot exprima liber poeziile, nuvelele…”. Și chiar și le exprimă. Liber. Catedra cenaclului este împărțită de poet cu Marian Crăciun, profesor de limba română la Școala 7, care îi ascultă cu atenție și le despică, zâmbind, versu-n patru. Așa, cenaclul e o încercare - succesul nu le este garantat prin prezență, iar asta le place, se pare dacă tot vin de trei ani.Miercuri seara, erau la cenaclu și din cei care l-au prins de la început și membri nou-nouți, însă cu penița destul de tocită de scris. Și de scris bine.Este o experiență. Fiecare, în funcție de cum se îmbărbătează, se pune pe citit. M-au cucerit și m-au uimit deopotrivă.Unul dintre veterani este Daniel. El este și redactorul șef al revistei liceului. Și el a și-nceput. Cu „Adevăr” „Mă plimb printre amintirile noastre / Caut fericirea dar găsesc mostre / De iubiri vândute pe tarabe / La reduceri. Înghit în sec vorbe”. Versul i-a fost examinat cu zâmbetul pe buze, constructiv. A urmat Mădălina, care a amuțit critica. Membru nou în cenaclu venită însă cu tolba plină (ca și blogul de altfel). De talent și poezii (dar nu numai - am găsit și o piesă de teatru pe blogul ei care m-a lăsat cu gura căscată). Toți te lasă cu gura căscată la cenaclu. Ori cu gura pân’ la urechi. Cum e Ștefan care a scris o nuvelă umoristică de toată isprava, îmbogățită și de talentul actoricesc al autorului și al prietenului său VV (Vlăduț Virgil) cu care a făcut un duet pe cinste.VV - Vlăduț - a citit un pamflet reușit și vrea să lanseze în câteva luni un roman polițist la care a ajuns cam pe la trei sferturi. Nu s-a hotărât încă ce nume va primi romanul, dar o primă variantă este „Bărbatul înghețat”.„Dincolo de cuvinte” e o experiență frumoasă. Pentru toți. Și pentru elevi, și pentru profesori, .. și pentru spectatorii conjuncturali.