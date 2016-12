Nume „grele“ pe lista directorilor constănţeni schimbaţi din funcţie!

8

Dar pe Svinarciuc cand o dai jos de pe tron?

Nume grele?cica...pe Svinarciuc,de la Decebal de ce n-o dai jos?nu a sustinut concurs ptr post,este cu dedicatie de la inspectorat,pardon,delegatie..De ce,ca a fost fie-sa la tine la gradinita?ca a acceptat sa disyruga Scoala 36,aducand toti tiganii si copiii de la a doua sansa in scoala,iar daca comenteaza cineva,este "mancat"? stii ca ameninta cadrelele care nu vor sa mearga la bacalaureat,ca nu le mai da ore?ca,daca nu-i duci cadoul de Craciun,8 martie etc,te tine numai in suturi?cata spaga primeste sa modifice notele copiilor si mediile in catalog?cat la suta iti revine si tie,inspectore?cati copii au plecat de la clasa a 7 a,ca habar nu are sa predea matematica,le pune 10,doar ca sa le inchida gura parintilor,dar ea nu termina manualul?ca se crede pe vecie directoare si fereasca Dumnezeu s-o contrazici..tiranie curata si teroare,asta seamana..