Numărul mare de cititori a impus prelungirea programului la Biblioteca Judeţeana

Numărul mare de cititori a impus prelungirea programului la Biblioteca Județeana

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța își așteaptă vizitatorii și în ziua de sâmbătă. Dacă până acum doar o parte a serviciilor oferite de această instituție de cultură se afla la dispoziția publicului sâmbăta, de acum încolo vizitatorii sunt aștep-tați, cu excepția duminicii, toată săptămâna. „Din statisticile noastre rezultă că cererea pentru serviciile bibliotecii este mai mare. Prețul cărții pe piață este din ce în ce mai prohibitiv”, a declarat Adriana Gheorghiu, directorul de speci-alitate al BJC. Sâmbătă, zi lucrătoare În unele perioade, sunt mai mulți vizitatori, având în vedere nevoile elevilor și studenților, dar și a altor segmente din comunitate. Dar de data aceasta, biblioteca a înregistrat o afluență marită într-o perioadă a anului în care elevi și studenți nu sunt presați de examene, ca să treacă poarta instituției din acest motiv. Această creștere a cererii a determinat biblioteca să-și prelungească programul. „Sâmbăta, oamenii au timp mai mult și este o afluență mai mare. Acesta a fost motivul, în mod concret”, explică Gheorghiu. „Până acum, serviciile de împrumut erau închise. Erau deschise doar sălile de lectură. În felul acesta am dat curs unor doleanțe mai vechi ale utilizatorilor care ar dori să vină sâmbăta pentru multe: pentru studiu în sala de lectură, pentru returnare de cărți și pentru toate nevoile lor. Chiar și centrul de informare comunitară, care nu lucra sâmbăta, la solicitări, va rămâne deschis”. Pensionarii vin aici pentru literatură, dar vin și șomeri să ia documentație pentru pregătirea în vederea reconversiei profesionale, sau în căutare de informații privind piața muncii. Centrul de informare comunitară pune la dispoziție tuturor celor interesați locurile și instituțiile de pe piața muncii unde să se informeze. „Biblioteca publică are și o componentă de protecție socială. Aici vin oamenii care nu au acces, altfel, prin achiziție personală, la documente, la cărți și informații. În sensul acesta, noi am zis să facem tot ce e posibil să îi ajutăm să fie informați”, a declarat Gheorghiu. „Ce nu avem noi cerem de la alții!” Biblioteca Județeană pune la dispoziția publicului și informații pe suport electronic, sub forma accesului la baze de date și la e-mail, pentru cei care altfel nu ar avea acces la ele. „Noi ne străduim să punem la dispoziția comunității nu numai strict cărți și periodice pe suport tradițional, ci ne-am îmbogățit baza cu documente pe suport electronic și multe baze de date. Avem și servicii de împru-mut interbibliotecar, adică ce nu avem noi putem cere de la alte biblioteci. Este un serviciu soli-citat”. Resursele pe suport electronic, care sunt din ce în ce mai cerute, oferă o importantă sursă de informare pentru șomerii în căutare de locuri de muncă și pentru cei ce se gândesc la reconversie profesională. Și dintre aceștia, mulți preferă să vină sâmbăta, pentru că atunci sunt mai liberi. Dar ei nu sunt singurii care pot profita de pe urma serviciilor de acest gen oferite de bibliotecă, după cum explică Adriana Gheorghiu. „Bazele noastre de date, pe care le oferim sunt LEX-ul, adică legislație, pe care o oferim gratuit și pe care ei și-o pot lista la cerere, sau pot veni cu Cd-ul. Avem un contract cu compania informatică din Piatra Neamț care elaborează acest program de legislație, care este la zi. Avem, de asemenea, și cata-loagele celorlalte biblioteci. Centrul de informare comunitară are foarte multe baze de date, în primul rând de informare europeană, de sănătate și altele. Ei și-au întocmit baze de date formate din pagini web pe care le-au selectat în așa fel încât cel care vine cu o problemă medicală, sau turism sau ceva legat de piața muncii să găsească ceea ce căuta”.