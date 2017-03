"Nu vreau să mai existe posturi ascunse, păstrate prin... şifonier sau sertar!"

Gabriela Bucovală avertizează directorii:

"Nu vreau să mai existe posturi ascunse, păstrate prin... șifonier sau sertar!"

Toți cei prezenți în sala mare a Palatului Copiilor și-au luat riguros notițe atât pentru proximele simulări ale examenelor naționale, dar și în ceea ce privește mobilitățile ce privesc profesorii titulari.După ce în prima parte inspectorul școlar general prof. Gabriela Bucovală și-a făcut public raportul de activitate pe primul semestru, a urmat maiorul Călin Alexandru, de la ISU, care a ținut să precizeze că din totalul de 55 de grădinițe, 51 de școli gimnaziale și 21 de licee din municipiul Constanța, doar 10 au depus solicitări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. „Dacă mă veți întreba de ce după atâția ani ne-am trezit să fim riguroși, sincer nici eu nu știu să vă răspund, din moment ce obligativitatea există încă din anul 1998”, a mărturisit maiorul. Adăugând că e conștient de faptul că directorii prezenți au destule alte obligații, iar obținerea acestei autorizații este un demers foarte laborios.Și pentru că de luni, 13 martie, vor debuta simulările examenelor naționale, prof. Bucovală a făcut publice comisiile județene care vor răspunde, peste câteva luni, de organizarea Evaluării Naționale, respectiv a Bacalaureatului.„Cu excepția câtorva schimbări de nume în componența acestor comisii, nimic, dar absolut nimic nu se schimbă. Cât despre simulări, este un bun prilej de a ne obișnui cu rigorile din vară. Spre deosebire de anul trecut, de data aceasta nu se mai prevede corectarea lucrărilor de către profesorul de la clasă. Ceea ce înseamnă că nu mai este nevoie ca elevul să scrie de la ce clasă este. Totuși, aveți grijă să nu amestecați lucrările celor de a XI-a cu cele de la a XII-a. Să meargă monitorizarea audio-video, ca să nu se creadă că la simulare merge și fără. Plus că vedem și noi dacă ne merg siste-mele. Dacă nu aveți destule camere video vă vindem un pont pe care l-am aflat și noi de la specialiști. Cele mai bune camere audio-video sunt cele de mașină. Care au și indepen-dență, nefiind nevoie de calculatoare.Vom veni în monitorizare, și luni, și joi, și vineri, pentru a vă oferi suportul spre a îndrepta ce mai este de îndreptat pentru examenele din vară, iar eu mai am obiceiul să văd și cum bat camerele”, a atenționat „generalul”.Cât despre seriozitatea - sau neseriozitatea care se reflectă în notele slabe pe care le înregistrează în ultimii ani - cu care elevii privesc aceste simulări, același inspector general le-a precizat directorilor prezenți că va fi simulat inclusiv datul afară dacă vor încerca să copieze.„Vă rog să le puneți în vedere să trateze cu mai multă seriozitate aceste examene, pentru că se aud lucruri multe și unele chiar sunt reale. Spre exemplu, afirmă că nu au chef să scrie acum, că vor scrie în vară. Totuși, mi se pare o lipsă de responsabilitate, dacă nu chiar o atitudine puerilă. Mai bine să vadă de ce sunt în stare, să vadă care este realitatea. Este un efort pentru toată lumea din școală și e păcat să nu profite. Mai au timp să remedieze în cele câteva luni cât mai au până la vară”, a conchis prof. Bucovală.Și pentru că tot luni, 13 martie, încep și mobilitățile cadrelor didactice titulare, al căror calendar a fost prezentat de prof. Alina Diana Codreanu, inspector școlar general adjunct, la final, ca o concluzie, același inspector general Bucovală i-a avertizat pe cei prezenți în sală să dea dovadă de transparență totală.„Nu accept nimic! Nu mai accept să existe posturi ascunse, păstrate în șifonier, sertar, că va veni și vremea lui 253. Vorbim de titulari care au dreptul lor să se miște, să se transfere. Nimeni nu vă transmite mesaje care încalcă legea, nici în numele meu, nici în numele ISJ. Dacă vă confruntați cu astfel de situații vă rog să mă sunați. Dacă am ceva de spus voi spune eu, pentru că îmi asum ce afirm. În audiențele pe care le țin nu promit și nu spun nimic prin care să încalc legea”, a fost mesajul dur al șefului ISJ.v vLa final, când s-a „lansat” sesiunea de întrebări, s-a așternut o liniște nefirească… semn că învățământul constănțean merge ca uns. Ne bucurăm…