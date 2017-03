"Nu văd rostul înscrierilor pe circumscripţii, când cine vrea să ajungă la şcoala X face… imposibilul"

Prof. Simona Holubeanu:

"Nu văd rostul înscrierilor pe circumscripții, când cine vrea să ajungă la școala X face… imposibilul"

La a cincea generație de elevi, dar prima de clasă pregătitoare, prof. Simona Holubeanu, de la Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, a împlinit două decenii de când a venit, prin concurs, de pe băncile Colegiului Pedagogic. Inițial, a fost atât de convinsă că menirea sa este să fie învățătoare, încât considera că se descurcă fără studii superioare. Între timp, însă, a urmat cursurile secției Teologie-Litere a Universității „Ovidius”.- Este foarte frumos, dar și foarte greu. Pentru mine a fost destul de dificilă acomodarea. Am în clasă micuți care nu au împlinit nici acum 6 ani. Nu reușeam să-i atrag și le povesteam colegelor că mă pregătesc zilnic ca și cum aș avea inspecție. Căutam materiale, încercam să-i atrag și, totuși, nu reușeam în prima perioadă. Le atrăgeam atenția cu ceea ce doream să transmit, dar, după o scurtă perioadă, îi pierdeam. M-am speriat, am început să-mi pun întrebări dacă sunt eu de vină și nu fac ceva bine. La clasa pregătitoare, alternăm activitățile: la matematică lucrăm 10 minute, apoi cântăm, sărim într-un picior, batem din palme.E drept că este și o clasă numeroasă, de 33 de elevi, dar acum ne înțelegem foarte bine. La recenta ședință cu părinții, am avut satisfacția să le pot spune că suntem pe drumul cel bun și că am progresat.Pentru cei mai mulți copii, este mult prea diferit felul cum se abordează la grădiniță activitatea față de clasa pregătitoare. La grădiniță, fiecare își spune punctul de vedere, când își aduce aminte mai spune câte ceva…- Când a fost implementat, programul sugera existența unui covoraș… Știți cum visam eu clasa pregătitoare? Băncuțele undeva în spate și în față să am un covoraș pe care să stăm toți, iar eu să le povestesc, ei să stea fascinați și să mă asculte. Eu am trăit experiența clasei pregătitoare, inițial, ca mămică, chiar din primul an când s-a organizat, cu fetița mea. Deși înainte eram împotrivă, ca mămică am fost foarte încântată și mulțumită și nu mi s-a părut ceva deplasat.Problema este numărul mare de copii din clasă, faptul că există unii părinți care își doresc să faci la clasa pregătitoare ce se face la clasa I sau a II-a. Și aceasta pentru că există învățători care lucrează în această manieră.Dacă părinții vin și spun că și-ar dori să facem literele de mână, să zicem, eu le explic programa și că vom fi buni pe ce trebuie. Crezul meu este acela de a-i atrage pe copii să vină cu drag la școală. Nu țip la ei tocmai pentru că nu vreau să vină cu teamă și încerc să lucrăm cât se poate de colorat, de animat.- Nu vreau să sune a laudă, ci doar vă explic fenomenul. Știți cum se fac înscrierile acum: părintele specifică pe dosar „aș vrea la doamna X”. Am avut 52 de părinți care au vrut să-și înscrie copiii la clasa mea și am redus până la 33. Și e din vina mea, pentru că nu am avut tăria necesară să refuz anumite persoane. Însă nu văd rostul înscrierilor pe circumscripții atâta vreme cât cine vrea să ajungă la școala X face… imposibilul. Și la seria trecută am avut peste 30 de copii și uneori nici nu mai realizezi că sunt mulți, când lucrurile merg bine. Pe de altă parte, regret că nu am timp suficient să vorbesc cu copiii despre pasiunile lor. Și câte avem de învățat de la copii, câte sentimente…- La clasa pregătitoare nu este cazul, pentru că nu au manuale, dar au existat discuții aprinse și mă hotărâsem să nu mai cumpăr. Însă atunci când ai niște copii foarte buni, care vor să lucreze mai mult, totdeauna am încercat să nu-i plafonez, să-i opresc din creștere. Nu comentăm calitatea manualelor, dar este nevoie și de altceva. Și la seria trecută, ca și acum, sunt vreo doi-trei părinți foarte implicați, care strâng banii, comandă auxiliarele.- Dinainte să apară Facebook, eu am inițiat blogul clasei, intitulat Palatul hărniciei - acum am adăugat și Delfinașii deștepți -, ca o modalitate de a informa părinții. La vremea respectivă, am avut o elevă a cărei mamă lucra pe vase de croazieră și pentru că nu putea participa la serbările copilului ei, mi-a venit ideea să postez filmări și fotografii cu ceea ce facem noi. Inclusiv o analiză la final de semestru cu ce activități am desfă-șurat, la ce concursuri am participat, ce trebuie să mai îmbunătățim, cu ce ne mândrim. Nu m-a ajutat nimeni, nu am cursuri de specialitate, ci am învățat de pe un alt blog, pas cu pas. Pe de altă parte, ca părinte, este emoționant să-ți vezi copilul în clasă, lucrând. Postez doar cu acordul lor.